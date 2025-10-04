Wo ist die Leistung? Warum Leistung und Exzellenz ein neues Image brauchen

Beim Arzt, im Restaurant oder beim Anwalt erwarten wir das Beste. Ein kompetentes, motiviertes, professionelles Gegenüber, das mit Expertise und Kenntnis besticht und uns bestmöglich behandelt, bekocht, berät oder serviciert. Leistung hat eine Faszination, Höchstleistung im Sport wird sogar bewundert.

Wenn es aber um den Leistungsbegriff in der Schule, für die Kinder oder im Unternehmen geht, dann beginnen wir abzuschwächen. Exzellenz hervorheben – bricht den Gleichheitsgrundsatz; mehr Leistung fordern – schwierig, man will ja auch nicht überfordern; Leistungsträger gesondert behandeln – ist verpönt.