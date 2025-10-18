Keine Woche ohne Jobverluste - die Komfortzone ist längst zu Ende

Kaum ein Unternehmen, das aktuell nicht rechnen muss, das nicht optimieren, reduzieren oder gar redimensionieren muss. Der Standort Österreich und Europa ist angezählt. Es geht um nichts Geringeres als unsere Wettbewerbsfähigkeit, unseren Wohlstand und unsere Zukunft. Branchenkenner und Firmenlenker sprechen „vom perfekten Sturm“, der sich aus Wirtschaftskrise, Konsumkrise, Inflation, hohen Personalkosten, Weltkonkurrenz und Zöllen zusammengebraut hat. Eine schmerzhafte Verteuerung auf der ganzen Linie.

Eine bittere Wahrheit: Produktion und Produkte dürfen teurer sein, wenn sie besser sind. Diesen Vorsprung hat Europa jedoch verloren. Andere sind viel besser geworden, während wir zu träge waren und uns auf dem Vorsprung ausgeruht haben.