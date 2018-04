Jobs über Kontakte: Du, ich kenn’ da jemanden

KURIER: Wie kann man bei jemandem deponieren, dass man interessiert ist, in seiner Firma zu arbeiten?

Sonja Rieder: Nicht so formulieren: „Ich brauch einen Job. Hilf mir.“ Besser ist, sich auf das Gespräch vorzubereiten, sich zu überlegen, was man anbieten kann und warum man gerne in der Firma arbeiten möchte. Dann kann man die Anfrage etwa so formulieren: „Als du letztens über deine Firma und deine Aufgaben gesprochen hast, hat mich das sehr interessiert. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auch gut könnte und ich höre mich jetzt mal in diese Richtung um. Weißt du, wird bei euch jemand gesucht?“

Nimmt man bei der Bewerbung Bezug auf die Person, die vermittelt hat?

Das macht nur dann Sinn, wenn diese Person in der Firma auch bekannt ist. Dann kann man den Bekannten auch bitten, die Bewerbung direkt in die Personalabteilung zu bringen. Im Bewerbungsschreiben sollte man zeigen, dass man gute Gründe hat, sich zu bewerben. Man kann das so schreiben: „Ich habe aus dem Gespräch mit XY von den Herausforderungen und Aufgaben erfahren. Das passt gut zu meinem Profil.“ Dann leitet man zum eigenen Profil, zu den Qualifikationen über.

Wie verhält man sich der Person gegenüber, die vermittelt hat?

Eine kleine Aufmerksamkeit ist passend, um die Wertschätzung auszudrücken. Aber man steht nicht ewig in der Schuld dieser Person. Derjenige, die eine Empfehlung macht, wollte das zu dem Zeitpunkt und hat meist auch etwas davon: Er konnte der Firma helfen. Firmen bitten ihre Mitarbeiter immer wieder ausdrücklich um Empfehlungen. Vergessen Sie nicht: Recruiting kostet Firmen Geld. Außerdem konnte die Person vielleicht so ihre Allianz verstärken. Oder sie freut sich einfach, einem Freund geholfen zu haben. Sich gegenseitig zu unterstützen, das muss keine schiefe Optik haben.

Was, wenn es nicht klappt?

Personalisten wissen, dass man sich irren kann. Und es ist ein höheres Risiko, jemanden einzustellen, den man nicht kennt.