Interview: „Wir haben den Zugang zu unserem Mitgefühl verloren“

KURIER: Sie haben in der Krise mit wenigen finanziellen Mitteln ein Unternehmen gegründet. Sechs Lebens- und Sozialberater und Sie beraten Menschen per Telefon, die in diesen Zeiten nicht mehr weiter wissen, verzweifelt sind und voller Ängste. Zusammen mit ihrem Team helfen Sie ehrenamtlich und verdienen keinen Cent dabei. Was hat Sie dazu bewegt?

Andrea Mikisch: Vor einigen Monaten hat mich ein Bekannter angerufen und gesagt: ’Andrea, ich bin so verzweifelt, ich mag nicht mehr leben.’ Da wusste ich, es ist die Notwendigkeit gekommen, zu handeln. Überall sind die Praxen voll von Menschen, die nicht mehr alleine zurechtkommen und wir helfen gerne, weil es uns am Herzen liegt.

Was für Probleme haben die Leute, die sich bei Ihnen melden?

Es rufen Menschen an, die an Existenzängsten leiden, die keinen Job mehr haben oder Angst haben, ihn zu verlieren. Es rufen alte Menschen an, die durch Corona in der Isolation gelandet und jetzt sehr einsam sind. Es rufen aber auch Menschen an, die die Wahrheit von der Unwahrheit nicht mehr unterscheiden können und sich in Verschwörungstheorien verlieren. Und es rufen Menschen an, die jahrelang auf Biegen und Brechen Karriere gemacht haben, weil sich das eben so gehört und jetzt ihr Leben hinterfragen und auf der Suche nach einer Beschäftigung mit Sinn sind.

Wie kann man diesen Menschen per Telefon helfen?

Sie brauchen jemanden, der offen und wertfrei zuhört. Sie brauchen Nähe und Mitgefühl, Fürsorge und keinen vorgefertigten Ratschlag oder eine schnelle Palette an rationalen Lösungen. Wir schaffen einen Raum auf Augenhöhe, wo sich jeder ausdrücken kann, wie er will. Schimpfen. Weinen. Dampf ablassen. Alles darf sein.

Inwiefern hilft das einen Arbeitslosen, wieder einen Job zu finden?

Dazu muss ich ein wenig ausholen. Unsere Gesellschaft hat gelernt, zu funktionieren. Die meisten von uns haben aber keine innere Stärke entwickelt. Die meisten beziehen ihre Stärke durch Geld, materielle Güter, ihre Karriere, durch das, dass sie jemand sind oder sie beziehen ihre Stärke durch ihre Partnerschaft. Das Problem ist: Diese Stärke ist sehr verwundbar. Wenn sie im Außen zerbricht, was jetzt in der Krise passiert, ist die Stärke weg und alles unter einen bricht wie dünnes Eis zusammen. Dann kommt Angst und Panik sowie der Gedankensturm. Die Gedanken gehen in die Zukunft: ’Wenn ich den Job verliere, kann ich die Rechnungen nicht mehr bezahlen, dann verliere ich die Wohnung und vielleicht auch meinen Partner.’ Massive Emotionen entstehen und man gerät in eine Art Schockstarre. Da kommst du alleine kaum mehr raus und brauchst jemanden neben dir, der fest und stabil steht und dich unterstützen kann. Wir helfen in einem ersten Schritt, aus dieser Starre und aus der Angst zu kommen. Damit wieder Hoffnung und Kreativität entstehen kann. Ansonsten trifft man keine oder nur chaotische Entscheidungen.

Aber braucht es nicht einen Plan, um aus der persönlichen Krise zu kommen?

Unser Verstand sagt: ’Ich brauche den großen Plan und wenn ich den habe, mache ich meine Schritte.’ Die meisten Menschen scheitern jetzt daran, dass sie keinen Plan darüber haben, wie es weitergehen soll. Dabei geht es um das Jetzt. Was ist jetzt gut? Okay, ich habe noch eine warme Wohnung. Ich habe eine Partnerin an meiner Seite. Wertschätzung und Dankbarkeit können wieder fließen, wenn wir uns im Jetzt auf das ausrichten, was positiv ist. So kommen wir wieder in die Entspannung. Und daraus entsteht der nächste Schritt, der notwendig ist und der sich gut anfühlt. Man geht den Weg, der sich entfaltet, anstatt an einem strukturierten Plan festzuhalten. So bewältigt man einen Tag nach dem anderen und schöpft wieder Zuversicht.

Ihr Unternehmen heißt „Neubeginn-jetzt“. Was soll denn neu beginnen?

Wir leben in einer Verstandsgesellschaft und haben den Zugang zur Intuition und zu unserem Mitgefühl verloren. Es braucht aber eine Gesellschaft des Herzens. Einen Wertewandel. Früher waren die Werte: Geld verdienen, Karriere machen, egal, was es kostet. Und wenn es mich meine Gesundheit oder die Partnerschaft kostet. Die neuen Werte sind: Wie kann ich ehrlich und wahrhaftig sein? Früher lautetet der Tenor: Was kann ich für mich kaufen, haben, Gutes tun. Das funktioniert nicht mehr. Das ist die alte Welt. Die neue Welt ist ausgerichtet auf: Wer bin ich wirklich und was kann ich anderen Menschen geben?

Wie kommt man vom alten Denken ins neue?

Ein erster Schritt ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Präsent sein, im Moment sein und hinzuspüren, wie es einem geht. Emotionen müssen fließen, wenn wir sie verdrängen, wird unser Herz ein Grab. Das ganze Leid, das ganze Gift muss raus, damit Neues entstehen kann. Indem wir als Organisation beispielsweise den Menschen zuhören und sie spüren, dass da wirklich jemand wertungsfrei zur Seite steht, kommen die Emotionen raus und eine neue Kraft entsteht. Emotionen zu verdrängen, dass man seine Arbeit zum Beispiel längst satt hat, kostet wahnsinnig viel Energie. Und diese Energie sollte uns aber für Kreativität und Neues zur Verfügung stehen. Daher müssen wir die Emotionen fließen lassen.