"property ladder": Immobilien als Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit

In Großbritannien wollen die Menschen auf die property ladder. Diese „Immobilienleiter“ veranschaulicht den Verlauf, von einer gekauften Immobilie zur nächstteureren zu wechseln. Am Anfang steht die Einzimmerwohnung, klein und erschwinglich. Mit zunehmendem Einkommen verkauft man – hoffentlich wertgesteigert – und leistet sich die größere Wohnung. Wieder wird mit Wertsteigerung verkauft und das Familiendomizil angeschafft. Das wird so lange bewohnt, bis die Kinder ausziehen und man selbst in Pension geht. Dann wird reduziert: auf ein kleines Heim für den Lebensabend. Meist bleibt dann auch noch Extrageld für die Pension übrig.