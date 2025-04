Hornbach setzt auf Mitarbeiter-Benefits: Sind Krankenversicherungen besser als mehr Gehalt?

Zu diesen Benefits gehört seit 2018 auch eine sechste Urlaubswoche. Was hat sie bewirkt?

Peter Eberdorfer: Unsere Mitarbeitenden leisten jeden Tag Großartiges für unsere Kunden und Projekte. Für die Kunden sind sie auch der differenzierende und wichtigste Faktor. Es ist somit weniger großzügig, sondern eher logisch, dass wir gut auf unsere Kolleginnen und Kollegen schauen und ihnen eine Reihe an Zusatzleistungen und Benefits bieten wollen.

Man könnte einfach mehr Gehalt zahlen – warum setzen Sie lieber auf Krankenzusatzversicherungen und Urlaub?

Was ich unterstreichen will, ist, dass eine vernünftige Entlohnung natürlich wichtig ist. Das ist selbstverständlich. Entlohnung ist ein Hygiene-Faktor. Aber auf Dauer ist sie wenig motivierend. Und aus der Entlohnung hat man nicht zwangsläufig einen Nutzen für Gesundheit und Familie. Wir als Unternehmen haben uns gefragt, was wir anbieten können, damit unsere Kollegen unmittelbar einen Mehrwert erkennen. Diese Benefits sollen aber nicht inflationär eingesetzt werden, sondern gezielt dort, wo sie für unsere Mitarbeitenden wirklich relevant sind.