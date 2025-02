Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Diese Insel ist ein Hotspot für digitale Nomaden

Das Nomaden-Dorf in Madeira „Eine Community, wie man hier hat, gibt es selten“, meint Julius (27) beim gemeinschaftlichen Mittagessen in einem Lokal an der Südküste Madeiras. Der Deutsche ist Software-Entwickler, arbeitet remote und schätzt vor allem die Gemeinschaftsaktivitäten. Es ist sein sechster Aufenthalt. „Viele waren schon mehrmals hier“, weiß auch Micaela Vieira von Startup Madeira, der Projektumsetzenden Regierungsorganisation. Angestoßen wurde die Initiative 2020 von Gonçalo Hall, CEO von „NomadX“, einer Vernetzungsplattform für digitale Nomaden. „Er präsentierte uns seinen Traum von einem Dorf der digitalen Nomaden“, so Vieira. Der Tourismus sei wegen Covid fast gänzlich zum Erliegen gekommen. „Es war eine gute Idee, um die Wirtschaft anzukurbeln. Alle Player waren sofort an Bord“. Das „Nomaden-Dorf“ ist heute Ponta do Sol – ein 4.200-Einwohner-Städtchen mit einer von Felsmassiv flankierten Meeresfront. Zunächst seien Hotels, Zimmervermieter und Lokale kontaktiert worden, um sie auf die Bedürfnisse von digitalen Nomaden vorzubereiten, blickt Vieira zurück. In einem wegen Covid ungenutzten Ausstellungsraum wurde ein Co-Working-Space eingerichtet.

© Startup Madeira © Startup Madeira

Ein kostenloses Traum- Ambiente An diesem Mittwochmorgen Ende Jänner sitzen hier neun Personen an ihren Laptops, Platz hätten mindestens 30. In dem Glaskubus herrscht absolute Stille. Zum Telefonieren oder zum Austausch geht es auf die teilweise überdachte Terrasse. Auch dort gibt es Tische und Stühle. Worte lösen sich im Meeresrauschen und Vogelgezwitscher auf. Dieses Ambiente gibt es kostenlos. Genauso wie alle Infos, um als digitaler Nomade gut anzukommen. Wer sich bei digitalnomads.startupmadeira.eu registriert, erhält ein Willkommens-E-Mail mit Links zu Visabestimmungen, Co-Working-Spaces, Fortbewegungsmitteln, Freizeitaktivitäten und Unterkunftsmöglichkeiten. „Wir wissen, dass mindestens 12.000 Nomaden da waren“, so Vieira, man rechne aber mit deutlich mehr, die Initiative sei zum Selbstläufer geworden. Die meisten kommen aus den USA, Deutschland und Großbritannien. Sie haben sich mittlerweile auf der Insel verteilt, es gibt mehrere Communities und (Bezahl-)Co-Working-Spaces etwa in der Hauptstadt Funchal oder auf der Nebeninsel Porto Santo.

Rechtliches: Damit das Homeoffice am Meer nicht zur Steuerfalle wird Laut Expertinnen der Arbeiterkammer sind drei Punkte relevant, damit österreichische Arbeitnehmer bei Homeoffice im EU-Ausland nicht steuerpflichtig werden: Man muss einen Wohnsitz in Österreich haben. In dem Land, von dem aus man nun Homeoffice macht, darf man keinen Familienwohnsitz gründen. Der Dienstgeber darf dort ebenfalls keine Niederlassung haben. Schließlich darf man nicht länger als 183 Tage im Kalender- oder Steuerjahr bleiben (das ist je nach Destination unterschiedlich geregelt), sonst sind Steuern fällig. Für Portugal – also auch Madeira - gilt das Steuerjahr, das läuft dort allerdings auch vom 1. Jänner bis 31. Dezember. Wenn man also etwa Mitte Juli ankommt, kann man seinen Aufenthalt über ein halbes Jahr hinaus verlängern, denn am 1. Jänner beginnt man wieder neu zu zählen und kann noch einmal 183 Tage dranhängen.