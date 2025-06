Headhunting in der Praxis: Wie man Top-Führungskräfte nach Österreich lockt

Eines stellt Headhunterin Julia Zdrahal-Urbanek gleich klar: Internationale Top-Manager kommen nicht nach Österreich, weil es hier so schön ist. Man muss ihnen etwas bieten. Was genau? Eine spannende Aufgabe in einem renommierten Unternehmen. Die Möglichkeit, eine anspruchsvolle Wachstumsphase zu begleiten, sein Know-how einzubringen und selbst daran zu wachsen. „Es muss der nächste logische Schritt für die Karriere sein“, fasst sie es zusammen. Geld wäre nur ein geringer Teil der Motivation. Das muss nämlich sowieso stimmen. Hier kann Österreich aber besser mithalten als erwartet.

Wie viel Gehalt Top-Manager erwarten Die Höhe der Gehälter wäre international vergleichbar, sagt Zdrahal-Urbanek. Sowohl Vorstandsgehälter von börsennotierten Unternehmen als auch jene Entgelte, die eine Etage unter dem Vorstand ansetzen – etwa Division Manager oder Executive Vice Presidents. Das fixe Bruttojahresgehalt würde in dieser Ebene oft zwischen 250.000 und 300.000 Euro liegen. Hinzu käme ein Bonus von 30 bis 50 Prozent sowie Long-Term-Incentives wie etwa ein Aktienplan. „Da gibt es verschiedene Modelle“, so Zdrahal-Urbanek. So könne man mit Ländern wie Finnland, Belgien, Frankreich oder Italien locker konkurrieren. Nur die USA, Schweiz und auch Deutschland liegen deutlich darüber, weiß sie aus zwanzig Jahren Erfahrung. Doch um ein gutes Gehalt zahlen zu können, muss man diese Topmanager erst ausfindig machen. Wie das geht, verraten Zdrahal-Urbanek und ein „alter Hase“ dieses Geschäfts, Hannes Gsellmann, als der KURIER sie im Wiener Büro des Executive-Search-Spezialisten Alto Partners besucht.

© Alto Partners Hannes Gsellmann und Julia Zdrahal-Urbanek suchen die besten Köpfe.

Suchen quer über den Globus Inserate schalten, Datenbanken oder das eigene Netzwerk durchforsten – all das sind nur „einzelne Tortenstücke“, erklären sie. „Das ist Selektion, das Auswählen von Personen, die sich bewerben“, klärt Hannes Gsellmann auf. „Search ist, wenn es eine abgrenzbare Zielgruppe gibt, ein genaues Profil, das wir suchen.“ Das grenzt an Detektivarbeit: „Man arbeitet so lange, bis man die Eierlegende Wollmilchsau gefunden hat“, sagt Zdrahal-Urbanek mit Augenzwinkern. Nur in Österreich suchen, ist oft keine Option. „Manchmal ist das Spezialwissen, das wir suchen, einfach kein zweites Mal vorhanden“, so Gsellmann.