Handy im Bett: Wie es unsere Beziehung und unseren Schlaf beeinflusst

Abendessen kochen, Kinder ins Bett bringen, sich dem Partner widmen. An hektischen (Arbeits)tagen bleibt wenig Zeit für einen selbst. Abends in Ruhe am Smartphone, Tablet oder dem Kindle noch ein Buch oder die Nachrichten des Tages zu lesen, durch Social Media zu scrollen oder einen Podcast hören – das kann Teil der Selbstfürsorge sein. So lässt sich das Schlafengehen für eine begrenzte Zeit auf angenehme Weise hinauszögern und gibt das Gefühl, noch etwas vom Tag zu haben.

Schneller Einschlafen

Was früher das Einschlafen bei der dritten Wiederholung eines Fernsehkrimis war, ist jetzt das Schauen von Videos oder Strickanleitungen: Berieselung. Und zwar bereits bettfertig, eingekuschelt unter der Decke. Ja, natürlich könnte man Tagebuch führen oder Entspannungsübungen praktizieren. Dabei lernt man aber nicht Handarbeiten.

Zum Schluss noch ein paar wissenschaftliche Fakten. Mediennutzung, etwa die Lieblingsserie im Bett anzuschauen, kann sich tatsächlich vorteilhaft auf die Einschlafzeit auswirken. Voraussetzung: Man konzentriert sich auf ein Gerät und nutzt es nicht länger als eine Stunde. Das zeigt eine Studie der University of Delaware. Warum? Weil die Menschen durch die im Voraus geplante Mediennutzung früher ins Bett gehen.