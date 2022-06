Hamburg feiert wieder Unternehmenskultur: Das war die NWX22

Die Kulisse: spektakulär, der Ausblick: grandios, das Programm: vielfältig und zukunftsträchtig– so könnte man kurz und knapp die diesjährige New Work Experience in der Hamburger Elbphilharmonie beschreiben. Mehrere tausend Besucher sind an diesem Montag der Einladung der XING-Mutter New Work SE gefolgt, mit dem Ziel, sich die volle Ladung New Work-Inspiration abzuholen. Der KURIER war dabei und kann eines schon vorwegnehmen: Enttäuscht wurden die hohen Erwartungen keineswegs.

Schon zum Auftakt konnten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Punkt von ihrer Bucket List streichen: Schließlich konnte jeder im Saal anschließend behaupten, den Queen-Klassiker „We will rock you“ in der Elbphilharmonie gesungen zu haben.

Das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten

In der Eröffnungsrede von Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht wurden dann gleich zu Beginn die Weichen für den kommenden Veranstaltungstag gestellt: "Wir erleben das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten", behauptet er. Eine Aussage, die sich durch die ganze Veranstaltung zog. Unternehmensanthropologin Jitske Kramer etwa sprach in ihrer Keynote zum Thema "Work has left the building" die Veränderungen durch den "Kulturschock Corona" an. Sie ist der Meinung, dass das Fundament in der Beziehung zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten neu gelegt werden müsse. Der Bestsellerautor, Zukunftsforscher und ehemalige Kriegsberichterstatter Ben Hammersley sprach über soziale, politische, kulturelle, klimatische und epidemiologische Faktoren als relevante Entscheidungskriterien für die Strategien für Unternehmen.