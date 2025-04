'Side Hustle'-Kultur: Warum immer mehr Briten ein zweites Standbein aufbauen

Die zündende Idee kam Shaun Tookey in einer Baumkrone. Als der britische Baumpfleger eines Tages in einem Friedhof tätig war und den Blick über die Grabsteine schweifen ließ, stach ein Stein heraus. Er war, anders als die anderen, hell, fast leuchtend, hatte nichts von dem Moos oder der Verwitterung, die an den meisten emporkroch. Shaun dachte: „Wieso reinigt die niemand?“

Vor zwei Jahren gab er sich den Ruck und entschied sich, neben seinem 9–5-Job, noch seine Dienste als Grabstein-Reiniger anzubieten. Seitdem hat er nicht nur mehr als 300 Steine in seiner Freizeit gereinigt. Sein Instagram-Account „The Grave Cleaner“ hat 45.000 Follower und manche seiner Tiktok-Videos wurden drei Millionen Mal angesehen.