Erfolgsformel Karriere: Mehr Glück als Strategie?

Wie US-Star-Autor Malcolm Gladwell über Erfolg denkt, nimmt zugegebenermaßen ein bisschen den Druck. Glück und Zufall hätten einen großen Anteil am Gelingen und daran, ob eine Sache aufgeht.

Der goldene Karriereschritt? Die richtige Geschäftsentscheidung? Gladwell sagt, ohne Glück ist alles nichts. Man müsse zur richtigen Zeit das Richtige tun – aber nur allzu selten könnte man in diesen kurzen, entscheidenden Momenten abschätzen, was denn genau richtig wäre. Man tut einfach – und nur wenn auch dieses Glück mitspielt, sei das Ergebnis von Erfolg gekrönt. Weil viele Umfeldfaktoren mitspielen und man es allzu oft eben nicht selbst in der Hand hat.