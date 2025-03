Geld ist eine Altersfrage: Über verlorene Jahre und Spaß am Sparen

Die Vernunft kam mit Mitte 30 und damit, retrospektiv betrachtet, um locker zehn Jahre zu spät. Es waren leichte Jahre des Genusses, mit ersten, echten Jobs und erstem, echtem Einkommen. Ich habe in dieser Zeit jeden Kontinent besucht und bin auf die höchsten Berge gewandert. Die Brieftasche saß lose, die Erfahrungen wuchsen.

Auf Wanderjahre erfolgen naturgemäß gesetztere Zeiten. Mit dem Alter ändern sich die Horizonte, man denkt an mehr, man denkt familiär. Auf einmal dreht sich das Leben stärker ums Geld und damit auch darum, was man für den Fall des Falles auf der hohen Kante hat, wie es bei Jobverlust weitergehen würde, was man der Familie und dem Kind jetzt und später bieten und mitgeben kann.