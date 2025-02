Wenn Chefs keine Fehler zugeben: Die Folgen einer mangelnden Fehlerkultur

KURIER: Warum gibt man Fehler nur ungern zu - besonders als Chef?

Wladislaw Jachtchenko: Wir leben in einer fehlerfeindlichen Kultur, und das spürt man auf allen Ebenen. Angela Merkel hat in ihrem neuen Buch zum Beispiel keinen einzigen Fehler eingestanden. In Interviews sagte sie: „Ich habe keine gemacht.“ Das zeigt, dass nicht nur Eltern und Lehrer, sondern auch Vorbilder und Politiker diese Haltung vorleben. Wir lernen früh, dass Fehler etwas Negatives sind und unser Ansehen schmälern. Die Folge ist, dass man sie möglichst vermeiden will. Ein plötzlicher Fehlerkultur-Trend kann das nicht so schnell wieder lösen.

Warum sollte man Fehler zugeben – kann man sie nicht einfach unauffällig lösen?

Wenn Fehler nicht zugegeben werden, können sie oft gar nicht richtig gelöst werden. Unentdeckte oder vertuschte Fehler führen meist zu weiteren Fehlern. Und das Ganze hat auch eine psychologische Konsequenz: In einem fehlerfeindlichen Umfeld fürchten Mitarbeiter, für ihre Fehler bestraft zu werden. Das Ergebnis ist eine Kultur der Angst – ein Klima, in dem keiner arbeiten will.

Was können Führungskräfte tun?

Eine Führungskraft ist immer ein Vorbild – ob bewusst oder unbewusst. Lebt er einen positiven Umgang mit Fehlern nicht vor, machen es die Mitarbeiter auch nicht. Das bedeutet, dass nur die Führungskraft diese Dynamik durchbrechen kann und deswegen mit gutem Beispiel vorangehen muss.