Fristen, Termine, Kosten: Semesterstart an den Hochschulen

Die Semesterferien sind nun auch an den Universitäten vorüber. Mit März startete das Sommersemester und damit laufen bald so einige Fristen aus. Wer also im Jahr 2026/27 mit dem Studium beginnen möchte, sollte sich jetzt orientieren und im besten Fall registrieren. Je nach Aufnahmeverfahren ist man sonst spät dran.

Wer kann sich anmelden?

Die Aufnahme- und Eignungsverfahren finden an der Universität Wien nur einmal pro Studienjahr statt. Die Antragsfrist läuft dort bereits seit dem 2. März und endet am 4. Mai. An der WU Wien ist Registrierung für die Bachelorstudien bis einschließlich 19. Mai 2026 möglich. Bis 28. Mai 2026 muss man das verpflichtende Online-Self-Assessment absolvieren.

Ein Reife- bzw. Maturazeugnis braucht es zumindest bei der Anmeldung und der Aufnahmeprüfung noch nicht. Allerdings später bei der Studienzulassung. Da müssen sämtliche Dokumente und Zeugnisse hochgeladen werden.

Auch an den Fachhochschulen muss man die Fristen im Auge behalten. Bei der FHWien der WKW kann man sich bereits seit dem 8. Jänner für das Studienjahr 2026/27 bewerben. Bewerbungsende ist am 30. März. An der Fachhochschule Oberösterreich gilt generell für alle Studiengänge die Deadline am 30. Juni. Am Campus Linz gibt es eine Ausnahme: Die Bewerbungsfrist für das Bachelorstudium „Soziale Arbeit“ endet am 30. April.

An der Hochschule Campus Wien ist eine Bewerbung für die Bachelorstudiengänge Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und Orthoptik noch bis 22. März möglich, für Hebammen bis 25. März. Auch im sozialwissenschaftlichen Bereich laufen einige Fristen demnächst aus. Für Elementarpädagogik kann man sich noch bis zum 31. März bewerben.