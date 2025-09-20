Keine Frau an der ATX-Spitze: Wege aus dem Ungleichgewicht

Seit dieser Woche gibt es eine neue „Female Leadership Alliance“ (WLA), eine Vereinigung, die es sich zum Ziel setzt, Frauen verstärkt in Führungspositionen zu bringen. Warum? Weil gesellschaftspolitisch im Sinne der fairen Verteilung kein Weg daran vorbei führt; weil Halbe-Halbe überall gilt, auch in der Wirtschaft; weil Macht und Einfluss auch weibliche Züge haben muss. Und, aktueller Anlassfall, weil es seit dem Sommer keine Frau mehr an der Spitze eines ATX-Unternehmens gibt.

Die Teilhabe von Frauen erfährt Rückschritte. Es gibt keine Entwicklung bei Frauen in Führungspositionen – bestenfalls Stagnation auf niedrigem, einstelligen Niveau.