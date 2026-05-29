Radatz-Chef: „Es könnte noch mehr Fleischkonsum sein“

Franz Radatz ist ein richtiger Fleischtiger. Veganes kommt ihm nicht auf den Teller, dafür würzige Waldviertler oder knackige Käsekrainer, denen er einmal pro Jahr eine riesige Party schmeißt. Seit fast vierzig Jahren führt der gelernte Fleischermeister den Wiener Familienbetrieb Radatz und setzt mit diesem jährlich rund 200 Millionen Euro um. Ein Business Gespräch über Wurstpreise und den gestiegenen Fleischkonsum. KURIER: Sie haben kürzlich wieder den Welttag der Käsekrainer mit einem ordentlichen Medienaufgebot und vielen Promis zelebriert. Wie viel Vermarktung und Kult braucht Fleisch heute? Franz Radatz: Heutzutage ist das unumgänglich. Wir haben vor über zehn Jahren mit dem Käsekrainer-Tag begonnen, allerdings in kleinem Rahmen. In dem Zusammenhang haben wir dann auch unseren Social-Media-Auftritt aktualisiert und uns wirklich in der Breite aufgestellt. Wie sehr schauen Sie auf Klicks und Likes? Ich schaue mir im Grunde nur die Summe an und die ist mit 1,8 Millionen Klicks doch beachtlich! Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Kunden und Kundinnen mit Unterhaltung bei der Stange zu halten.

Radatz 1962 gründeten Franz Radatz Senior und seine Frau Elisabeth in Wien das Familienunternehmen. Seit 1988 leitet Sohn Franz Radatz Junior die Geschäfte.

1998 übernahm Radatz den Salami- und Speckproduzenten Stastnik.

Radatz beliefert österreichweit die wichtigsten Handelsketten. Zudem betreibt das Unternehmen 23 eigene Radatz-Filialen und 17 Wurstgroßmärkte.

200 Millionen Euro Umsatz macht Radatz pro Jahr.

Lässt sich bemessen, wie viel Sie dafür investieren und wie groß der Nutzen ist – im finanziellen Sinn? Werbung lässt sich immer schwer monetarisieren. Es ist auf jeden Fall viel günstiger als klassische Werbung, die heute fast nicht mehr leistbar ist in unserem Bereich. Mit den warmen Temperaturen nimmt jetzt die Grillsaison wieder Fahrt auf ... Unsere wichtigste Saison. Ein Mitbewerber aus der Fleischbranche klagte jedoch, dass der Preis von Würsteln in Österreich kaputt ist. Es wäre fast unmöglich, mit Schleuderpreisen aus günstiger Produktion mithalten zu können. Die Preissituation kann man niemandem anlasten. Das ist branchenimmanent, weil wir sehr investitionsintensiv sind. Wir brauchen immer die neuesten Maschinen mit höherer Kapazität. Dadurch entstehen Leerkapazitäten, die wiederum zu günstigen Preisen führen. Der Konsument profitiert davon. 100 Gramm Käsekrainer kosten bei Ihnen rund 1,65 Euro. Ein guter Preis oder zu niedrig in Ihren Augen? Die Rohstoffpreise variieren sehr stark. 1997, da gab es den Euro zwar noch gar nicht, aber da lag der Schweineeinkaufspreis vom Schlachthof ungefähr bei zwei Euro. 2001 waren es wieder zwei Euro und dazwischen ist der Preis auf einen Euro abgesackt. Solche Sprünge kennen wir heute gar nicht mehr, aber es ist trotzdem eine Berg- und Talfahrt.

Business Gespräch: Franz Radatz