Ode ans Fluchtachterl

Man will also mehr für weniger Geld, ein klassisches Symptom angespannter Wirtschafts- und Finanzlagen. Dass die Gesellschaft parallel gesundheitsbewusster wurde, die Nachwirkungen des Alkohols mit steigendem Alter ohnehin weniger in Kauf nehmen will, kommt hinzu.

Was machen also die Weinbauern in Österreich? Sie bleiben ruhig, denn so wie Österreicher nur ungern ihre Hausbank wechseln, bleiben sie auch ihrem Veltliner und Zweigelt aus regionaler Produktion treu. Nur wer wachsen will, muss sich Gedanken machen.

Über entalkoholisierte Weinalternativen oder darüber, neue Märkte zu erschließen, also zu exportieren. International gibt es nämlich viel zu holen, sagen Experten. Und weil wir unsere Winzer und deren Wein so schätzen, sind wir auch bereit, zu teilen.