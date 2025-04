Taschengeld ab dem Vorschulalter? Was Finanzbildung bei Kindern bewirkt

KURIER: Ein Finanzbuch für Kindergartenkinder. Warum ist das sinnvoll?

Tetyana und Kambis Kohansal: Im Kindergartenalter beginnen Kinder, Fragen rund um das Thema Geld und Arbeit zu stellen: Warum kann ich das nicht haben? oder Warum gehen Mama oder Papa arbeiten? Das zeigt, dass Kinder von Natur aus ein Gespür dafür haben, was Dinge „wert“ sind. Genau in diesem Alter startet ihre Entdeckungsreise – sie entdecken ihre Stärken, was ihnen Spaß macht und beginnen zu verstehen, dass man mit dem, was man gut kann und gerne tut, auch Geld verdienen kann. Kindern in diesem Alter grundlegende Finanzthemen näherzubringen, heißt nicht, sie zu überfordern, sondern ihnen auf altersgerechte spielerische Weise Begriffe wie Sparen, Geduld oder das Umsetzen eigener Ideen näherzubringen. Wenn Kinder früh lernen, sowohl mit Geld als auch ihren Gefühlen gut und bewusst umzugehen, legen wir den Grundstein für ein starkes, selbstbestimmtes Leben. Denn echter Reichtum beginnt nicht auf dem Konto, sondern im Kopf.

Was müssen Kinder in Bezug auf Geld und Finanzen früh lernen? Was gehört zum Finanz-Grundwissen?

Bei Kindern in diesem Alter geht es nicht darum, tiefgehendes Expertenwissen zu vermitteln, sondern um wichtiges Grundwissen fürs Leben. Sie sollen verstehen, was es bedeutet zu sparen, warum sich Geduld auszahlt und wie wertvoll es ist, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Unternehmertum bedeutet in diesem Alter vor allem, Verantwortung zu übernehmen, kreativ zu sein und Mut zu haben, neue Dinge auszuprobieren. Unser Ziel ist es, dass Kinder ganz nebenbei ein gutes Gefühl für den Umgang mit Geld entwickeln. Wir möchten sie bestärken – ihnen zeigen, dass sie etwas bewirken können, wenn sie an sich glauben, dranbleiben, sich gegenseitig unterstützen und Verantwortung übernehmen.