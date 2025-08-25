"Gönn dir!": Welche kleinen Luxus-Käufe schnell ins Geld gehen

Generation Z fühlt sich laut einer US-amerikanischen Studie finanziell nicht unbedingt sicher. Trotzdem gönnt sich mehr als die Hälfte der Jungen mindestens einmal pro Woche eine kleine Belohnung – ob zur Feier eines Erfolgs oder um einen schlechten Tag aufzuwerten, berichtet die New York Times. So wird für guten Kaffee oder besondere Snacks gerne tiefer in die Tasche gegriffen. Ob sich diese Tendenz auch in Österreich zeigt, erklärt Christian Neumayer, Geschäftsführer der FSW-Schuldenberatung.

KURIER: Herr Neumayer, sehnen sich junge Erwachsene trotz knapper Finanzen auch in Österreich nach dem Alltagsluxus?

Christian Neumayer: In unseren Workshops zum FSW-Finanzführerschein beobachten wir Impuls- und Belohnungskäufe – auch bei Jugendlichen mit weniger Geld. Es sind eben nicht nur die „großen Anschaffungen“, sondern der teure „Take-away“-Kaffee vom Bäcker oder der teure Energydrink, die das Budget belasten. Der Kick eines Impulskaufs, egal ob online oder stationär, flacht erfahrungsgemäß aber rasch wieder ab. Gleichzeitig sehen wir, dass Jugendliche – gerade aus ihrer Peer-Group – einen immensen Druck verspüren, mitzuhalten. Man kann sich zwar kein Auto leisten, aber vielleicht dann die gefälschte Luxus-Cap oder bestimmte Kosmetika.

Wann kippt dieses „Gönn“ dir“-Verhalten von einer kleinen Belohnung in ein finanziell riskantes Muster?

Wenn aus gelegentlichen Belohnungskäufen ein tägliches Ritual wird und damit verbunden auch regelmäßig das Konto überzogen wird. Dann kann es schwierig werden, die eigenen Fixkosten zu decken. Wenn die Fixkosten nicht gedeckt werden können, ist der Weg oft nicht weit, sich „Geld zu borgen“ oder das Konto zu überziehen. Der Kontoüberzug ist nichts anderes als die teuerste Form einen Kredit aufzunehmen, mit bis zu 13 Prozent Zinsen. Deshalb ist es wichtig, die monatlichen Fixkosten zu kennen und sich regelmäßig über seinen Kontostand zu informieren.