Preisverleihung: Firmen, in denen die Familie eine Rolle spielt

Im 20. Stock des Ringturms wurden heuer Wiens familienfreundlichste Betriebe ausgezeichnet. Veranstaltet wurde die Preisverleihung vom Regionalkomitee Wien der Initiative „Taten statt Worte“ und dem Club alpha. Seit über 30 Jahren verfolgt das Projekt das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch praxisnahe und bedarfsgerechte Maßnahmen zu fördern. 1992 holte Maria Rauch-Kallat den Wettbewerb nach Wien, um besondere Leistungen zu würdigen.