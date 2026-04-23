Die geheimen Champions bei der Fachmesse Wels

Wollte man diese Woche die viel zitierten Hidden Champions von Österreich treffen, dann war Wels ein guter Ort dafür. Hier fand ab Montag die „Intertool & Schweissen 2026“ statt, bei der Industrie, Produktion und alles, was verbindet, automatisiert und voranbringt, im Mittelpunkt stand. Bei der Messe geht es um Schlüsselfertigungen wie Robotik, Fertigungstechnik, Schweißtechnik, Automatisierung und das zog auch die heimische politische Spitze zur Eröffnung an.

IV-Präsident Georg Knill sprach einführende Worte, für die Podiumsdiskussion kamen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmansdorfer, die WK-OÖ-Präsidentin Doris Hummer, Gernot Hofer von Invest Unternehmensbeteiligung und Consulterin Anna Prinz. Infrastrukturminister Peter Hanke meldete sich per Videobotschaft zu Wort.