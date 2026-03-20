„People. Law. Trust.“: Eine neue Eventreihe für Führungskräfte
Diese Woche startete eine neue Eventreihe von Great Place to Work und LeitnerLaw Rechtsanwälte. Ihr Name: „People. Law. Trust. The Afterwork Connection for Leaders“.
Mit dabei waren über 100 interessierte Gäste aus HR, Legal Leaders und C-Level. Am Panel waren Martina Ernst (Fair-Equal-Pay-Expertin), Manuel Mayr (Rechtsanwalt, LeitnerLaw), Katharina Straub (HR-Expertin), Reinhard Pachner (RAG Austria AG) und Christian Trübenbach (Great Place To Work).
Die wichtigste Frage an diesem Abend lautete: „Lohntransparenz: Rechtspflicht oder Unternehmenskultur?“ Die Expertinnen und Experten diskutierten über die Auswirkungen des Gehaltstransparenzgesetzes auf HR-Strategien, Führungskultur und eine rechtssichere Umsetzung in der Praxis. Denn die EU-Entgelttransparenzrichtlinie muss von Österreich bis 7. Juni in nationales Recht umgesetzt sein. Unternehmen aber müssten jetzt schon startklar sein und ihre Vergütungskultur kennen, mahnt Arbeitsrechtsexperte Manuel Mayr. Fair-Equal-Pay-Expertin Martina Ernst ist zudem überzeugt, dass die neue Richtlinie einen „echten Kulturwandel“ herbeiführt.
Warum? Weil sie erstmals ein Recht auf Auskunft, objektive Kriterien für Gehaltsfestlegung und Beförderung und gleiches Gehalt für gleiche beziehungsweise gleichwertige Funktion schafft.
Die Eventreihe „People. Law. Trust.“ wird fortgesetzt. Das nächste Event findet am 23. Juni 2026 statt.
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