„People. Law. Trust.“: Eine neue Eventreihe für Führungskräfte

Diese Woche startete eine neue Eventreihe von Great Place to Work und LeitnerLaw Rechtsanwälte. Ihr Name: „People. Law. Trust. The Afterwork Connection for Leaders“.

Mit dabei waren über 100 interessierte Gäste aus HR, Legal Leaders und C-Level. Am Panel waren Martina Ernst (Fair-Equal-Pay-Expertin), Manuel Mayr (Rechtsanwalt, LeitnerLaw), Katharina Straub (HR-Expertin), Reinhard Pachner (RAG Austria AG) und Christian Trübenbach (Great Place To Work).

Die wichtigste Frage an diesem Abend lautete: „Lohntransparenz: Rechtspflicht oder Unternehmenskultur?“ Die Expertinnen und Experten diskutierten über die Auswirkungen des Gehaltstransparenzgesetzes auf HR-Strategien, Führungskultur und eine rechtssichere Umsetzung in der Praxis. Denn die EU-Entgelttransparenzrichtlinie muss von Österreich bis 7. Juni in nationales Recht umgesetzt sein. Unternehmen aber müssten jetzt schon startklar sein und ihre Vergütungskultur kennen, mahnt Arbeitsrechtsexperte Manuel Mayr. Fair-Equal-Pay-Expertin Martina Ernst ist zudem überzeugt, dass die neue Richtlinie einen „echten Kulturwandel“ herbeiführt.