Arbeiten unter Hochdruck: "Im Zweifel sollte man relativieren"

Neben grundlegenden Routinen spielt aber vor allem auch der mentale Fokus eine zentrale Rolle: „Man muss gut drauf sein. Je besser wir bei uns selbst bleiben und uns wirklich auf das konzentrieren können, was wir gerade tun, desto leichter fällt es uns“, erklärt der Mentaltrainer. Dann sei man im sogenannten „ Working Mind “, einer mentalen Verfassung, in der man ganz bei der Sache ist – im Gegensatz zum „ Thinking Mind “, in dem man grübelt und überdenkt, gedanklich in der Zukunft oder Vergangenheit hängt.

Die EuroSkills Von 9. bis 13. September gehen in Herning, Dänemark, die Berufseuropameisterschaften über die Bühne. Für Österreich treten die besten Fachkräfte unter 25 Jahren an. Zu ihrer Vorbereitung gehört auch eine internationale Trainingsphase: Die Nachwuchsprofis trainierten zuvor u. a. in Finnland, Kasachstan, Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das gelingt jedoch nicht im Alleingang. Um in den „Working Mind“-Zustand zu kommen, braucht es auch Vertrauen – vor allem ins Team. Heißt: Um sich wohlzufühlen, müssen die Teilnehmenden wissen, wer ihre Kollegen, Experten und die Organisatoren sind, erklärt der Trainer. Genau da setzen die Team-Seminare an.

Alles ist relativ

Doch was tun, wenn trotz Vorbereitung plötzlich alles schiefläuft? Auch darauf hat Simonitsch eine klare Antwort: Relativieren. „So schafft man Distanz und Ruhe, um klarer denken zu können.“ Diesen Rat hat sich ein ehemaliger Teilnehmer vor einigen Jahren besonders zu Herzen genommen – und damit für einen Moment gesorgt, den Simonitsch nie vergessen wird.

Es geschah während der Berufsbewerbe in Graz. Ein junger Glasbautechniker war nur noch vier Stunden vom Ende des Bewerbs entfernt. Und dann passierte es: Er zertrat versehentlich seine Glasbauvitrine. „Zwei Tage Top-Performance waren dahin“, erzählt Simonitsch. Statt in Panik zu verfallen, überraschte der Teilnehmer mit Coolness. Er ging drei Meter zurück und atmete tief durch. „Er überlegte, was er tun würde, wenn ihm so etwas bei einem Kunden passiert wäre.“ Die Antwort war einfach: das Zerbrochene zusammenkleben. „Damit hat er sich den Rest der Zeit beschäftigt. Und weil er davor schon viele Punkte sammeln konnte, gewann er trotzdem Gold“, so Simonitsch.

„Jeder hat einmal ein Tief. Es ist kein Problem, hinzufallen. Die Kunst ist, wieder aufzustehen“ – ein Tipp, den man auch im Alltagsstress sehr gut gebrauchen kann.