Warum Fotos in der Cloud schlecht für die Umwelt sind

Der nachhaltige Vorteil

„Jeder spürt, wie sich der Klimawandel auswirkt – ob Unwetter, extreme Temperaturen in Europa oder Hochwasser. Man will seinen Kindern eine lebenswerte Welt weitergeben. Diesen Gedanken teilt jeder, und er ist auch in den Unternehmen verankert.“ Wobei Hermann anmerkt, dass es auch weniger noble Motivationsgründe für die ESG-Affinität gibt: zum einen den klaren Wettbewerbsvorteil, der mit dem Einhalten der Regeln einhergeht, und zum anderen helfe es auch „beim Kampf um gute Mitarbeiter“. Das Thema Nachhaltigkeit soll laut Hermann speziell junge Leute anziehen.

NetApp selbst hat, um grüner zu werden, seit gut einem Jahr eine Chief Sustainability Officer, also eine Nachhaltigkeitsbeauftragte. „Unser Ziel ist es, bis 2030 in allen Bereichen unseren eigenen Energieverbrauch um 50 Prozent zu senken“, so Hermann. Dabei sollen unter anderem auch IT und Datenanalyse helfen können.