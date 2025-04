Schlechte emotionale Bindung zum Arbeitgeber kostet jährlich Milliarden

Haben Sie am Vortag die folgenden Gefühle häufig erlebt: Wut, Traurigkeit, Einsamkeit, Stress? Fragen wie diese haben 227.347 Arbeitnehmer in 149 Ländern beantwortet. Im Rahmen des neuen Gallup-Berichts „State of the Global Workplace 2025“ fragte man nach Lebenszufriedenheit, emotionalen Aspekten wie Stress und Wut und nach der Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel.

Welche Erkenntnisse man aus den Ergebnissen ziehen konnte und was besonders auffällig war, erfährt der KURIER von Marco Nink, Leiter der Forschung und Analytik bei Gallup in Europa.