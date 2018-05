Eignungstests: Welcher Job taugt?

Seien wir ehrlich: Die Berufswahl ist eine der größten Zumutungen, mit der uns das Leben konfrontiert. Nach dem theoretischen Unterricht sollen wir quasi von Null auf Gleich wissen, mit welchem Beruf wir unser restliches Leben verbringen wollen. Klar haben sich die meisten von uns bereits in der Kindheit mit geeigneten Jobprofilen wie Vollzeitprinzessinnen oder Glücksbringer, getarnt als Rauchfangkehrer, befasst. Der endgültige Beschluss als – mittlerweile – Erwachsener sieht in der Regel aber doch ganz anders aus.

Die Entscheidungsmöglichkeiten für den passenden Beruf scheinen bescheiden: Das, was die Eltern gemacht haben (oder zu machen scheiterten) und das, was man wirklich will, aber ziemlich wahrscheinlich nicht lukrativ ist. Und was, wenn wir uns dann tatsächlich entschieden haben und uns in zehn Jahren so stark verändern, dass wir unseren Golfballtaucher-Job (ja, den gibt es wirklich) am Ende doch an den Nagel hängen wollen? Ganz recht, eine Zumutung.

Praktisches "Sieb"

Nicht jeder besitzt das genetische Rüstzeug, instinktiv seinen maßgeschneiderten Beruf zu kennen. Diese „Benachteiligten“ fühlen sich in der endlosen Fülle an Jobmöglichkeiten meist verloren. Die eigene Persönlichkeit ist schließlich so vielfältig, dass man neben dem Consulting auch ein Tanzstudio führen, Drehbücher für Horrorfilme schreiben und Haie erforschen könnte. Manche wiederum haben gar keinen Plan, was ihnen überhaupt liegt. Auch gut möglich. Doch wie finden sie einen Job, in dem auch der Montag Spaß macht?

Der Forschung sei Dank,gibt es ein handliches „Sieb“: Eignungstests, die einem Berufsvorschläge je nach persönlichen Stärken und Interessen auf dem Tablett servieren – auch für jene, die sich neu orientieren möchten. Das WIFI stellt etwa eine ausgiebige Potenzialanalyse bereit, aufgeteilt in Erstgespräch, Testung und Auswertung. Das Verfahren dauert zwischen vier und fünf Stunden. Gemeinsam mit Experten wird ermittelt, welche Berufsbereiche oder Ausbildungswege geeignet sind und wo individuelle Stärken liegen. Die Kosten liegen für Erwachsene bei 218 Euro, für Schüler und Studenten bei 198 Euro.

Hilfreich und informativ – zumindest als Quelle für Inspirationen – ist auch das Online-Portal „Watchado“, das Berufe nach Vorlieben selektiert. Nach der Beantwortung einiger Fragen werden Geschichten zu Berufsprofilen aufgelistet, die zum eigenen Profil passen könnten. Auch manche Unternehmen für Personalberatung wie ISG oder Hill International machen sich ähnliche Testverfahren zunutze, um geeignete Jobanwärter zu ermitteln. Lehrlinge haben die Option der kostenlosen OrientierungsChecks des BIWI ( Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft).

Der Selbstversuch

Doch wie aussagekräftig und valide sind derartige Verfahren? Können sie tatsächlich Interessen und passende Berufe auslesen? Übe ich den richtigen aus oder muss ich mich umorientieren? Ein Selbstversuch und ein Experten-Interview sollen Aufschluss geben. Die Wahl fiel auf drei gängige Tests: Der AMS Berufskompass, der AK Berufsinteressentest und nach ausführlicher Beratung der NEO-PI-R am HRM Testcenter Austria. Alle richten sich an Personen ab 16 Jahren und Erwachsene. Der umfangreiche NEO-PI-R wird seit 1978 weltweit eingesetzt. Dieses Verfahren dauert am längsten, ist aufgrund seiner Breite und Individualanalyse aber auch am spannendsten.

Während die beiden kürzeren Tests eine Liste mit (hoffentlich) passenden Berufsvorschlägen ausspucken, gibt dieser vielmehr eine Orientierung vor, welche Jobanforderungen sich mit persönlichen Werten decken. Das ergänzende Beratungsgespräch hilft bei der Eingrenzung. Neben einer ausführlichen Interpretation der fünf grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale werden Eigenschaften wie Problemlösung und Entscheidungsfindung, Planung, Organisation und Umsetzung oder der zwischenmenschliche Umgang verortet. Die Erwartungen sind hoch, die Anspannung auch. Nicht, dass Mark Twain mit seiner Theorie, Journalisten seien Leute, die ein Leben lang darüber nachdenken, welchen Beruf sie eigentlich verfehlt haben, am Ende noch Recht behält. Wir werden sehen.