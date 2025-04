Von Sneakern und Krawatten: Der unausgesprochene Dresscode der Arbeitswelt

Schließlich gibt es kein Outfit, das zu jedem beruflichen Kontext passt. Wer mit Aktentasche und Anzug im Start-up punkten will, wird Probleme haben. Jeans und Sneaker gehen, spätestens seit Gesundheitsminister Mückstein, aber fast überall durch. Überhaupt setzte die Pandemie einen modischen Wandel in Gang, der nicht einmal vor den Bankberatern Halt machte.

Mittlerweile darf es aber wieder ein Stück konservativer sein – das hat auch mit der schwierigen Wirtschaftslage zu tun. Je anspruchsvoller, desto mehr Schichten werden getragen. Das zeigt sich auch in der Politik. In der aktuellen Bundesregierung tragen die männlichen Vertreter wieder konsequent Krawatte. Und Damen würden in einer so exponierten Position sowieso nie wagen (dürfen), einen modischen Fehltritt zu begehen.