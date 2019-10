Mittleres Management: Über Leiden und Freuden der Sandwich-Position

„Es geht darum, die unterschiedlichen Interessenslagen zu verstehen und dann zu versuchen, das Optimum zu finden“, sagt Todorov, dem dies seit fünf Jahren schon gelingt. „Zugleich muss einem klar sein, dass man es nie allen recht machen kann.“

Ähnlich sei es im Zeitmanagement: „Egal was oder wie man tut – man schafft es nicht, alles zu erledigen. Die Anzahl der Aufgaben übersteigt oft die Möglichkeiten. Daher muss man früh lernen, auch ,Nein’ zu sagen und Prioritäten setzen.“

Klare Position beziehen

Sein Erfolgsrezept in der Sandwich-Führungsrolle: „Klare Position beziehen, Orientierung von oben nach unten – aber auch umgekehrt– bieten, vernünftige und tragfähige Lösungen finden.“

Ganz allgemein geht es laut Todorov meist darum, die Unternehmensstrategie in konkrete taktische Ziele herunterzubrechen und machbare Schritte vorzugeben. Dabei sollte jeder Manager in der mittleren Führungsebene als Vertrauensfigur für beide Hierarchierichtungen fungieren.

Er muss glaubwürdig sein, in dem er das vorlebt, was er fordert und darstellt. Nur so erreiche man gemeinsam das jeweilige Ziel. „Dafür braucht es Geduld, Geschick und Ausdauer. Und ein bisschen Glück schadet nie.“

Dimitar Todorov Tipps für Kollegen in der Sandwich-Position:

Gelassenheit. Und manchmal auch eine Nacht über besonders widerstrebend erscheinende Interessen schlafen.

Orientierung mit Gelassenheit

Leider kommt im Joballtag der Spaß an der Arbeit oft zu kurz. Stattdessen macht sich im mittleren Management zunehmend Frust breit, stellt Businesstrainer Michael Steiner. Er kennt die Rolle des Sandwich-Managers aus eigener Erfahrung. Im Interview mit dem KURIER sprach er über die größten Hürden und Chancen: