Fake oder seriös? Wie Sie gute Coaches erkennen und was sie kosten dürfen

„Ich habe alles und dennoch bin ich unzufrieden“: Ein Satz, den Jens Wolff oft hört. Er ist Karrierecoach und hat sich auf Männer mittleren Alters spezialisiert: „Meine Klienten haben häufig die gleichen Themen. Sie haben ein Unternehmen aufgebaut, eine Familie gegründet, alles im Außen erreicht und sind dennoch unglücklich oder wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie wissen aber, sie müssen bei sich selbst etwas ändern. Sie müssen ihre Persönlichkeit weiterentwickeln, damit sie wieder mehr Lebensqualität, Zeit oder Energie bekommen.“ Persönlichkeitsentwicklung ist das Stichwort. Diese boomt wie nie zuvor. Jährlich wächst allein der Coaching-Markt laut Schätzungen im deutschsprachigen Raum um zehn bis 15 Prozent – und das seit mehr als zehn Jahren.

Raum zum Reflektieren Die stark gestiegene Nachfrage nach Coachings erklärt sich vor allem mit der schnelllebigen Zeit, wie Michael Tomaschek, Obmann des ACC, dem Österreichischen Dachverband für Coaching, weiß: „Wir sind so getrieben, dass wir kaum Zeit haben zu reflektieren. Wir werden betriebsblind, orientierungslos, verlieren den Sinn oder sind schlicht überfordert. Vor allem Top-Manager haben dann oft keinen Reflexions- oder Ansprechpartner.“ Ein guter Coach hingegen schafft einen vertrauensvollen Raum, in dem Probleme angesprochen und Ziele vereinbart werden. „Er stellt Fragen, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, die Perspektive zu ändern oder sich seiner Bedürfnisse wieder bewusst zu werden. Viele glauben: Der Coach ist der Experte und wird meine Probleme lösen. Dabei ist der Klient der Experte und der Coach hat nur die Aufgabe, gemeinsam mit dem Klienten die Antworten auf seine Fragen herauszuarbeiten und ihn in dem Prozess zu begleiten. Denn Coaching ist kein Kochrezept, das einfach ausgehändigt wird“, sagt Tomaschek.

Wie man unseriöse Coaches erkennt: Vier wesentliche Anzeichen Coach/in ist kein geschützter Begriff. Demnach darf sich jeder und jede so nennen. In Österreich muss ein Coach allerdings entweder das Gewerbe zum Lebens- und Sozialberater oder zum Unternehmensberater angemeldet haben.

Es gilt: Schauen Sie stets genau hin, welche Ausbildung und Berechtigungen der Coach vorzuweisen hat.



Demnach darf sich jeder und jede so nennen. In Österreich muss ein Coach allerdings entweder das Gewerbe zum Lebens- und Sozialberater oder zum Unternehmensberater angemeldet haben. Es gilt: Schauen Sie stets genau hin, welche Ausbildung und Berechtigungen der Coach vorzuweisen hat. Druck. „Das Angebot ist nur noch heute buchbar“, „Entscheide dich jetzt oder nie“ oder „Wenn du es wirklich wollen würdest, würdest du mitmachen“ sind psychologische Manipulationen, die zu einem raschen Verkaufsabschluss führen sollen und nichts mit seriösem Coaching zutun haben.

Es gilt: Spüren Sie auch nur in irgendeiner Weise Druck vom Coach, lassen Sie die Finger davon.



„Das Angebot ist nur noch heute buchbar“, „Entscheide dich jetzt oder nie“ oder „Wenn du es wirklich wollen würdest, würdest du mitmachen“ sind psychologische Manipulationen, die zu einem raschen Verkaufsabschluss führen sollen und nichts mit seriösem Coaching zutun haben. Es gilt: Spüren Sie auch nur in irgendeiner Weise Druck vom Coach, lassen Sie die Finger davon. Erstgespräche. Es sollte immer die Möglichkeit eines kostenlosen, kurzen Erstgespräches geben, in dem die Kosten und Rahmenbedingungen geklärt werden.

Es gilt: Wird ein 60 bis 90-minütiges kostenloses Erstgespräch angeboten, handelt es sich vermutlich um ein getarntes Verkaufsgespräch.



Es sollte immer die Möglichkeit eines kostenlosen, kurzen Erstgespräches geben, in dem die Kosten und Rahmenbedingungen geklärt werden. Es gilt: Wird ein 60 bis 90-minütiges kostenloses Erstgespräch angeboten, handelt es sich vermutlich um ein getarntes Verkaufsgespräch. Beziehung. Ein seriöser Coach ist für seine Klienten auch telefonisch erreichbar und nicht nur per E-Mail.

Es gilt: Falls Ihnen irgendetwas suspekt vorkommt und Ihr Misstrauen auf Nachfrage nicht verschwindet, sollten Sie besser Abstand von dem Coach nehmen.

Wolff, der sowohl online als auch persönlich hunderte von Frauen und Männern zu ihren Zielen verholfen hat, sieht Coaching als einen zukunftsorientierten Prozess. „Ich schaue mir mit dem Klienten an, wo er steht, in welche Richtung er sich entwickeln möchte und welche Hindernisse er dazu bewältigen muss.“ Dranbleiben „Ich will weniger leisten müssen und mehr Freizeit haben“, „Ich möchte wieder fokussierter arbeiten können“, „Ich weiß nicht, ob ich in der Firma noch zehn Jahre bleiben will“: Das sind alles Ziele, die, so sind sich beide Experten einig, etwa in zehn bis zwölf Einheiten erreichbar sind. „Länger sollte ein Coaching zu einem bestimmten Thema nicht dauern“, meint Tomaschek. Natürlich könne man danach an anderen Zielen weiterarbeiten. Bereits in der ersten Stunde werden neue Perspektiven aufgezeigt oder Ziele vereinbart. „Bei einem guten Coach gewinnt man bereits nach einer Stunde erste Aha-Effekte und beginnt zu reflektieren“, sagt Tomaschek. „Oft geht es den Klienten nach zwei, drei Sitzungen besser. Sie fallen aber schnell wieder in alte Routinen“, ergänzt Wolff. Er empfiehlt deshalb, dranzubleiben und Probleme in der vorgesehenen Anzahl an Sitzungen nachhaltig zu lösen.

Abgrenzung zu anderen branchennahen Berufen: Unterschiedliche Ausbildungen und Zugänge Trainer/in: Gewerberechtlich handelt es sich hierbei um ein „ freies Gewerbe “. Trainer kann sich also jeder nennen und demnach Kurse anbieten. Die Funktion ist als Lehrer zu sehen, der spezifisches Wissen vermittelt, aber nicht beraten darf. Wobei die Grenzen sehr fließend sind.

Gewerberechtlich handelt es sich hierbei um ein „ “. kann sich also jeder nennen und demnach Kurse anbieten. Die Funktion ist als zu sehen, der spezifisches Wissen vermittelt, aber nicht beraten darf. Wobei die Grenzen sehr fließend sind. Lebens- und Sozialberater/in: Sie unterliegen einem Gewerbe und haben eine 2,5- bis dreijährige Ausbildung absolviert. Lebens-und Sozialberater dürfen gesunde Menschen in allen Lebenslagen beraten und können bei diversen Krisen helfen.

Sie unterliegen einem Gewerbe und haben eine 2,5- bis dreijährige Ausbildung absolviert. Lebens-und Sozialberater dürfen gesunde Menschen in allen Lebenslagen beraten und können bei diversen helfen. Unternehmensberater/in: Unterliegen ebenfalls einem Gewerbe und haben eine zwei- bis dreijährige Ausbildung absolviert. Sie beraten Mitarbeitende und Führungskräfte im Unternehmenskontext.

Unterliegen ebenfalls einem Gewerbe und haben eine zwei- bis dreijährige Ausbildung absolviert. Sie beraten Mitarbeitende und im Unternehmenskontext. Klinische Psychologen & Psychotherapeuten: Sie müssen eine mehrjährige Ausbildung absolvieren und auch sehr viel Selbsterfahrung sowie Praxis vorweisen. Sie dürfen gesunde und auch kranke Menschen behandeln. Wobei man bei der Therapie vorrangig in die Vergangenheit des Klienten blickt und nicht wie beim Coaching in die Zukunft.