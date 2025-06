Changemaker Markttag: Wo Kinder zu Unternehmern werden

„Hallo, wollen Sie diesen Ball kaufen? Kostet einen Euro!“ – Wer in den nächsten Tagen am Campus der Wirtschaftsuniversität Wien unterwegs ist, könnte so oder so ähnlich von jungen Entrepreneuren angesprochen werden. Sie wollen Business machen und setzen dafür ihre Verkaufskünste ein. Was es damit auf sich hat? Im Rahmen des „Changemaker Markttags“ werden Volksschulkinder zu Unternehmern und verkaufen ihre selbst gemachten Produkte. Der KURIER war vor Ort und hat mit einem der Initiatoren des Projekts gesprochen.

KURIER: Herr Franke, Sie und das WU Entrepreneurship Center haben den Markttag 2017 ins Leben gerufen: Warum? Nikolaus Franke: Wir haben gemerkt, dass man mit 22 Jahren schon relativ spät dran ist, um zum allerersten Mal über Selbstständigkeit nachzudenken. Es wäre besser, wenn sie mit dieser Idee früher in Berührung kommen würden. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt – dort ist dieser Entrepreneurgeist tief in der Kultur und Mentalität verankert. Hierzulande ist man oft noch skeptisch. Dabei brauchen wir unternehmerische Ideen gerade jetzt, um Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu finden.

Hatte der Markttag bislang den gewünschten Effekt?

Während der Vorlesung habe ich die Schüler gefragt, was sie vom Markttag mitnehmen. Ihre Antwort: Dass man nicht aufgeben darf und dass man an sich glauben muss, auch wenn es mal schwierig wird oder etwas nicht klappt. Das ist superwichtig. In Europa haben wir die Tendenz, Fehlerfreiheit als Ideal zu sehen. Ich erkläre das immer so: Spielt man Fußball mit zehn Verteidigern und einem Torwart, kommt ein gegnerischer Ball vielleicht nicht durch – aber man selbst schießt auch keine Tore. Dabei gewinnt man nur so das Spiel. Das gilt auch für Innovationen: Wir brauchen Mut und müssen bereit sein, Risiken einzugehen.

Sind Kinder in manchen Fällen die besseren Unternehmer?

In gewisser Weise schon. Kinder haben das Eis am Stiel erfunden und die Entwicklung der Sofortbildkamera inspiriert. Weil ihnen noch Wissen fehlt, haben sie keine Scheuklappen. Sie sind wahnsinnig kreativ und stellen Fragen, auf die Erwachsene gar nicht kommen. Aber: Wie behält man diese Kreativität bei und lernt, die PS auf die Straße zu bringen, also eine Idee auch unternehmerisch umzusetzen? Das ist etwas, das unser Bildungssystem zusätzlich unbedingt braucht.