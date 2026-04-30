Women in Law: Auf Mission, Frauen zu fördern

Beim Women in Law Event „Was Frauen in Aufsichtsräten bewirken können“ diskutierten Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis über Wege zu mehr weiblicher Repräsentation in entscheidungsrelevanten Positionen. „Gremien entscheiden über Budgets, Strategien und Karriere. Wer dort sitzt, prägt die Zukunft ganzer Organisationen. Deshalb ist es kein „Nice-to-have“, sondern eine demokratie- und standortpolitische Notwendigkeit“, betont Sophie Martinetz, Gründerin von Women in Law.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie mehr Frauen an den Tisch kommen. „Wir sehen, dass in vielen Gremien nach wie vor dieselben Profile und Netzwerke zum Zug kommen. Unser Projekt Frauen in Gremien setzt genau hier an: Wir wollen Daten und Fakten liefern, aber auch konkrete Empfehlungen entwickeln.“, erklärt Caroline Weerkamp von Women in Law.