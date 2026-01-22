US-Botschafter Arthur Fisher: „Ist Amerika noch unser Freund?“

Viel wird dieser Tage über das Verhältnis Amerika-Europa gesprochen. Am Mittwoch Abend gab es einen freundschaftlichen Echtheitsbeweis für die gute Beziehung: Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft feierte ihr 80-jähriges Bestehen. Gleichzeitig wurden 250 Jahre USA hochgehalten und US-Botschafter in Wien, Arthur Graham Fisher, begrüßt. Vor 300 Gästen sagte Fisher: „I often get asked: Is America still our friend? And I’d like to answer that question with a resounding, yes!“.

Martin Weiss, ehemaliger österreichischer Botschafter in den USA, spendete der ÖAG eine persönliche Laudatio, in der er deren bedeutende Rolle seit 1946 als Brückenbauerin zwischen den beiden Ländern hervorhob. Live aus Washington D.C. war die österreichische Botschafterin in den USA, Petra Schneebauer, zugeschaltet, die ebenso die transatlantische Verbundenheit betonte.

Für die musikalische Untermalung sorgte Österreichs Song Contest Vertreter aus 2018, Cesár Sampson, der „Nobody But You“ live vor Ort sang, ÖAG-Präsident Philipp Bodzenta und ÖAG-Generalsekretär Rainer Newald freuten sich über viele langjährige Freunde, ÖAG-Vizepräsidentin Hannelore Veit führte gekonnt durch den Abend.