US-Botschafter Arthur Fisher: „Ist Amerika noch unser Freund?“

46-221891492
Die ÖAG feierte eine Jubiläumsparty: 250 Jahre USA, 80 Jahre ÖAG, Begrüßung von US-Botschafter Arthur Fisher.
Von Sandra Baierl
22.01.26, 16:27

Viel wird dieser Tage über das Verhältnis Amerika-Europa gesprochen. Am Mittwoch Abend gab es einen freundschaftlichen Echtheitsbeweis für die gute Beziehung: Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft feierte ihr 80-jähriges Bestehen. Gleichzeitig wurden 250 Jahre USA hochgehalten und US-Botschafter in Wien, Arthur Graham Fisher, begrüßt. Vor 300 Gästen sagte Fisher: „I often get asked: Is America still our friend? And I’d like to answer that question with a resounding, yes!“.

Martin Weiss, ehemaliger österreichischer Botschafter in den USA, spendete der ÖAG eine persönliche Laudatio, in der er deren bedeutende Rolle seit 1946 als Brückenbauerin zwischen den beiden Ländern hervorhob. Live aus Washington D.C. war die österreichische Botschafterin in den USA, Petra Schneebauer, zugeschaltet, die ebenso die transatlantische Verbundenheit betonte.

Für die musikalische Untermalung sorgte Österreichs Song Contest Vertreter aus 2018, Cesár Sampson, der „Nobody But You“ live vor Ort sang, ÖAG-Präsident Philipp Bodzenta und ÖAG-Generalsekretär Rainer Newald freuten sich über viele langjährige Freunde, ÖAG-Vizepräsidentin Hannelore Veit führte gekonnt durch den Abend.

Martin Weiss, Philipp Bodzenta, Botschafter Arthur Fisher, Hannelore Veith, Rainer Newald, Friedrich Schnabel (ÖAG).

ÖAG Event

46-221891319

US-Botschafter Arthur Fisher

46-221891494

Zum Jubiläum eine Riesen-Sachertorte

46-221891493

Weinbegleitung des Abends: Hillinger

Eurovision Song Contest
