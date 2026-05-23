Tausende Startups in Wien: Rekordandrang bei Festival ViennaUP

Das internationale Start-up Festival hat heuer stärker gepunktet als in den Vorjahren. Tausend CEOs, Gründer, Investoren und Start-up-Begeisterte aus der ganzen Welt strömten ins Wiener Rathaus, um die Eröffnung der ViennaUP zu feiern und erste Kontakte zu knüpfen. Mehr als 14.000 Teilnehmende absolvierten ein Mammutprogramm und sorgten damit für einen Teilnahmerekord in nur fünf Tagen: über 65 Veranstaltungen in 43 unterschiedlichen Locations. Ein Großteil der Events war restlos ausgebucht. Das ist die erste Bilanz der Wirtschaftsagentur Wien, die das Startup-Festival initiiert hat und gemeinsam mit 45 Programmpartner*innen aus dem Startup-Bereich umsetzt.

Für zwei Gründerinnen wurde ein Traum wahr: Julia Reisinger und Maria Zahlbruckner vom Wiener Deep-Tech-Startup factorymaker sicherten sich beim Startup World Cup ein Ticket ins Silicon Valley. Mit einer KI-gestützten Planungsplattform für die Industrie überzeugten sie die Jury. Die Gründerinnen werden Österreich beim globalen Finale in San Francisco vertreten und um den Hauptgewinn pitchen: Es winkt ein Investment von einer Million US-Dollar.

„Mehr als 14.000 Wirtschaftstreibende aus aller Welt haben die ViennaUP genutzt, um Wien als möglichen Standort zu erkunden und Kooperationen anzustoßen. Und wir sehen, das funktioniert: Allein 7,6 Millionen Euro an ausgelösten Investitionen durch angesiedelte Unternehmen im Vorjahr sind direkt auf die ViennaUP zurückzuführen“, zieht Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin, Bilanz. „Gleichzeitig zeigt die ViennaUP, worum es bei moderner Wirtschaftspolitik gehen muss: um Innovationen, die wirtschaftliche Stärke schaffen und gleichzeitig den Menschen dienen. Viele der Startups, die heuer teilgenommen haben, arbeiten genau an solchen Lösungen mit gesellschaftlichem Nutzen.“