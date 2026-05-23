Tausende Startups in Wien: Rekordandrang bei Festival ViennaUP
Das internationale Start-up Festival hat heuer stärker gepunktet als in den Vorjahren. Tausend CEOs, Gründer, Investoren und Start-up-Begeisterte aus der ganzen Welt strömten ins Wiener Rathaus, um die Eröffnung der ViennaUP zu feiern und erste Kontakte zu knüpfen. Mehr als 14.000 Teilnehmende absolvierten ein Mammutprogramm und sorgten damit für einen Teilnahmerekord in nur fünf Tagen: über 65 Veranstaltungen in 43 unterschiedlichen Locations. Ein Großteil der Events war restlos ausgebucht. Das ist die erste Bilanz der Wirtschaftsagentur Wien, die das Startup-Festival initiiert hat und gemeinsam mit 45 Programmpartner*innen aus dem Startup-Bereich umsetzt.
Für zwei Gründerinnen wurde ein Traum wahr: Julia Reisinger und Maria Zahlbruckner vom Wiener Deep-Tech-Startup factorymaker sicherten sich beim Startup World Cup ein Ticket ins Silicon Valley. Mit einer KI-gestützten Planungsplattform für die Industrie überzeugten sie die Jury. Die Gründerinnen werden Österreich beim globalen Finale in San Francisco vertreten und um den Hauptgewinn pitchen: Es winkt ein Investment von einer Million US-Dollar.
„Mehr als 14.000 Wirtschaftstreibende aus aller Welt haben die ViennaUP genutzt, um Wien als möglichen Standort zu erkunden und Kooperationen anzustoßen. Und wir sehen, das funktioniert: Allein 7,6 Millionen Euro an ausgelösten Investitionen durch angesiedelte Unternehmen im Vorjahr sind direkt auf die ViennaUP zurückzuführen“, zieht Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin, Bilanz. „Gleichzeitig zeigt die ViennaUP, worum es bei moderner Wirtschaftspolitik gehen muss: um Innovationen, die wirtschaftliche Stärke schaffen und gleichzeitig den Menschen dienen. Viele der Startups, die heuer teilgenommen haben, arbeiten genau an solchen Lösungen mit gesellschaftlichem Nutzen.“
Fokus auf Wachstum, Health-Tech und digitaler Souveränität
Die ViennaUP setzte heuer einen Schwerpunkt auf Skalierung und Wachstum. Im Mittelpunkt standen Zukunftstechnologien wie KI und Healthtech, Impact- und Finanzierungsthemen. Formate wie der Connect Day, die Impact Days und die Female Founders Experience brachten Gründer*innen, Investor*innen, Unternehmen sowie Expert*innen unterschiedlicher Branchen zusammen. Die ViennaUP rückte heuer auch das Thema der digitalen Souveränität in den Fokus: Beim World Summit Awards Global Congress wurden digitale Lösungen präsentiert, die gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und zeigen, wie Europa unabhängiger von großen globalen Plattformen werden kann. Mit dem KI-Startup mytalents schaffte es auch eine Wiener Innovation unter die weltweit 40 ausgezeichneten Projekte des World Summit Awards.
Events waren etwa das Smart City SuMMIT im Climate Lab, die The Female Founders Experience im The Social Hub und der World Summit Awards Global Congress im Palais Wertheim. Beim Smart City SuMMit standen digitale Lösungen für kreislauforientierte Städte, die in der Praxis funktionieren im Mittelpunkt. In Reverse Pitches zeigten „Lösungssuchende“, welche realen Innovationsherausforderungen aktuell gelöst werden müssen. Auf dem Marktplatz der Lösungen präsentierten rund 15 Anbieter digitale Lösungen für die Kreislaufwirtschaft.
Das The Female Founders Experience-Format brachte Europas führende Gründerinnen, Investorinnen und Führungskräfte zusammen, um Wissen zu teilen, über Erfahrungen und Herausforderungen zu sprechen und ein Netzwerk aufzubauen. Die Veranstaltung richtete sich bewusst ausschließlich an Frauen, um sie im Startup- und Innovationsökosystem sichtbarer zu machen, ihnen Zugang zu Kapital, Know-how und relevanten Netzwerken zu eröffnen und langfristig mehr Diversität in Gründung und Führung zu schaffen. Die Eröffnungsrede hielt First Lady Doris Schmidauer.
Der World Summit Awards Global Congress brachte wiederum Innovatoren, Startups, Digitalisierungsexperten und Entscheidungsträger aus der ganzen Welt zusammen. Im Mittelpunkt standen erprobte Projekte mit gesellschaftlicher Wirkung: von digitalen Gesundheitsangeboten in Subsahara-Afrika bis zu inklusiven Bildungslösungen in Südostasien. Mit dem KI-Startup mytalents schaffte es auch eine Wiener Innovation unter die weltweit 40 ausgezeichneten Projekte des World Summit Awards
Unter den ViennaUP-Gästen waren First Lady Doris Schmidauer, Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak, Business Angels Michael Altrichter und Selma Prodanovic (Business Angel) sowie Domagoj Dolinšek (CEO von PlanRadar).
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