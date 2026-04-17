Business People

Rahimi und Raiffeisen: Aufruf zum Zusammenrücken

Ali Rahimi lud, mit Langzeitpartner Raiffeisen, in sein Teppichgeschäft in der Innenstadt.
17.04.2026, 11:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-224269360

Rahimi und Raiffeisen: Gespräche und Teppiche

„Es geht darum, Menschen zusammenzubringen. Die Geschäfte kommen dann von ganz allein“, sagt Martin Hauer, Vorstandsdirektor Privatkunden & KMU der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und ab 1. Juli Generaldirektor der Bank. In den Teppich-Salons von Ali Rahimi betonte Hauer „den Mehrwert für alle, wenn man einander besser kennenlernt“. Unter diesem Motto stand der Netzwerkabend sodann – ein launiges Get-together an Wirtschaftstreibenden aus allen Branchen. Dass Raiffeisen den Fokus einmal mehr auf das Unternehmertum legt, betonte auch Martin Rapf, Bereichsleiter Stadtbank KMU. Um KMU beim Wachstum zu unterstützen, stellen die Stadt Wien und die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien künftig Kapital zur Verfügung. „Wiener Wachstum“ heißt die Initiative, die zum Start 7 Mio. Euro bereitstellt. „Wir stehen mit den Unternehmen und wollen mit Optimismus und Mut-Ausbrüchen etwas gemeinsam schaffen“, sagt Martin Rapf.

Gastgeber Ali Rahimi ist seit 40 Jahren mit Raiffeisen verbunden. Beziehungen seien ihm wichtig, das Zusammenführen von Menschen habe einen höheren Wert. Wie auch die Handwerkskunst, die in seinen Teppichen steckt. „Man muss die Seele des Teppichs kennenlernen, um ihn zu schätzen“, schwärmt Rahimi.

46-224269389

Gelungenes Opening: Martin Hauer, Martin Rapf und  Sigrid Seebacher und Martin Hauer (v. li., alle Raiffeisen).

46-224269360

Rahimi und Raiffeisen

Martin Hauer (Raiffeisen) und Ali Rahimi (Unternehmer) begrüßen rund 120 Gäste im Teppichgeschäft in der Spiegelgasse. Beide betonen: Aus besserem Kennenlernen  werden Geschäfte .Ali 

46-224269292

Rahimi und Raiffeisen

Toni Faber, Martin Rapf, Ali Rahimi und Künstler Gottfried Helnwein und Rudi Roth (v.li.)

46-224269421

Rahimi und Raiffeisen

Anwalt Gabriel Lansky und Philipp Bodzenta (Coca-Cola, re.)

46-224269419

Rahimi und Raiffeisen

Peter Resch (Raiffeisen), Martina Salomon und Agnes Schaumann und Martin Hauer.

46-224269425

Rahimi und Raiffeisen

Georg Semler und Toni Faber.

46-224269424

Die beiden Unternehmer Martin Lenikus und Peter Schaider.

Rund 120 Gäste folgten dem Aufruf zum Zusammenrücken. Unter ihnen der Künstler Gottfried Helnwein und Frau Renate, Anwalt Gabriel Lansky, Unternehmer Martin Lenikus, Headhunterin Agnes Schaumann, Georg Semler (Aufsichtsrat Rudolfinerhaus), Peter Schaider (Inhaber Auhof Center), Führungskräfte-Coach Rene Otto Knor und vom KURIER Herausgeberin Martina Salomon und stv. Chefredakteurin Marlene Auer

Hier finden Sie noch mehr Geschichten zu Business-Events
Business People Wirtschaft Raiffeisen Wien
kurier.at, s.b.  | 

Kommentare