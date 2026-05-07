Internationaler Erfolg: Diese Eigenschaften braucht es
Rudolf J. Melzer, Gründer des Internationalen Forums für Wirtschaftskommunikation (IFWK), lud zu einem Expertengespräch in die Henkel-CEE-Zentrale in Wien. Unter dem Thema „Internationale Karrieren und Einfluss“ wurden die Erfolgsfaktoren untersucht. Eine Erkenntnis: Der eigene Auslandsaufenthalt ist dafür nicht unbedingt Voraussetzung. So sagt etwa Roman Oberauer, Executive Partner Manager bei Huawei Austria, dass Offenheit und Neugier wesentliche Voraussetzungen für eine internationale Laufbahn sind. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist laut Henkel-Managerin Marlene Hoelsken die Fähigkeit, auch „unter Beschäftigten an mehreren Standorten ein Gefühl der Zugehörigkeit zu erzeugen“.
Beim Gespräch in der Henkel-Zentrale mit dabei waren außerdem: Anita Gradwohl (F/List), Christoph Strnadl (Gaia-X), Julia Högendörfer (Sport 2000), Martha Salaquarda (VERBUND Energy 4 Business), Wirtschaftsanwältin Stefanie Lugger, Sheconomy-Co-Founderin Michaela Ernst, Stefan Siegl (IMAVIDA-Geschäftsführer), Michael Sgiarovello (Henkel-CEE) sowie der Unternehmensberater Robert Bodenstein und der Geschäftsführer von Big Bus, Reinhard Grubhofer.
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