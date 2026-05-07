Internationaler Erfolg: Diese Eigenschaften braucht es

Rudolf J. Melzer, Gründer des Internationalen Forums für Wirtschaftskommunikation (IFWK), lud zu einem Expertengespräch in die Henkel-CEE-Zentrale in Wien. Unter dem Thema „Internationale Karrieren und Einfluss“ wurden die Erfolgsfaktoren untersucht. Eine Erkenntnis: Der eigene Auslandsaufenthalt ist dafür nicht unbedingt Voraussetzung. So sagt etwa Roman Oberauer, Executive Partner Manager bei Huawei Austria, dass Offenheit und Neugier wesentliche Voraussetzungen für eine internationale Laufbahn sind. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist laut Henkel-Managerin Marlene Hoelsken die Fähigkeit, auch „unter Beschäftigten an mehreren Standorten ein Gefühl der Zugehörigkeit zu erzeugen“.