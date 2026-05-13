Business Case Day: Junge Talente lösen Wirtschaftsfragen

Beim Business Case Day 2026 arbeiteten am Montag mehr als 200 Studierende und Schüler an der Wirtschaftsuni Wien gemeinsam mit Unternehmen und Gründern an echten wirtschaftlichen Fragestellungen. 2020 wurde die Business Case Challenge von Unternehmer Michael Tojner (eXplore!) und WU-Professor Jonas Puck ins Leben gerufen. Ziel des Formats ist es, unternehmerisches Denken frühzeitig praktisch erlebbar zu machen und junge Talente bereits während ihrer Ausbildung mit konkreten Herausforderungen aus Unternehmen zu konfrontieren. „Wenn wir wollen, dass mehr Innovation und Unternehmertum in Österreich entstehen, müssen junge Menschen früher lernen, wirtschaftliche Fragestellungen praktisch zu lösen“, betonte Tojner deswegen zum Auftakt der Veranstaltung.