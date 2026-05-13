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Business Case Day: Junge Talente lösen Wirtschaftsfragen

Beim Business Case Day an der WU Wien arbeiteten mehr als 200 Studierende und Schüler an realen Aufgaben von Unternehmen.
13.05.2026, 15:04

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Ein Mann hält einen Vortrag auf einer Bühne vor einem aufmerksam zuhörenden Publikum in einem modernen Saal.

Beim Business Case Day 2026 arbeiteten am Montag mehr als 200 Studierende und Schüler an der Wirtschaftsuni Wien gemeinsam mit Unternehmen und Gründern an echten wirtschaftlichen Fragestellungen. 2020 wurde die Business Case Challenge von Unternehmer Michael Tojner (eXplore!) und WU-Professor Jonas Puck ins Leben gerufen. Ziel des Formats ist es, unternehmerisches Denken frühzeitig praktisch erlebbar zu machen und junge Talente bereits während ihrer Ausbildung mit konkreten Herausforderungen aus Unternehmen zu konfrontieren. „Wenn wir wollen, dass mehr Innovation und Unternehmertum in Österreich entstehen, müssen junge Menschen früher lernen, wirtschaftliche Fragestellungen praktisch zu lösen“, betonte Tojner deswegen zum Auftakt der Veranstaltung.

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Im Mittelpunkt standen Aufgabenstellungen der OMV, Erste Bank und Wiener Städtische Versicherung. Teilnehmende waren u. a. Studierende der WU Wien, der Montanuni Leoben und der TU Wien. Netzwerken und Gespräche mit den Unternehmen und Gründern ergänzten das Programm. Mit dabei waren Jim Lefebre (eXplore!), Christoph Elsbacher und Gerda Holzinger-Burgstaller (Erste Group), Astrid Limberger (Wiener Städtische), Tatiana Ciobotaru und Andreas Pletl (OMV), Reinhold Baudisch (Durchblicker.at) sowie Daniel Kainrath (Fonio.ai).

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