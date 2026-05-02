Wie J.K. Rowling? Die harte Realität für neue Autoren

Die Geschichte von J. K. Rowling ist wie aus dem Bilderbuch: Alleinerziehende Mutter in finanzieller Notlage, hat während einer Zugfahrt die Idee für Harry Potter. Jahre später, nach zahlreichen Ablehnungen diverser Buchverlage, wurde „Der Stein der Weisen“ 1997 doch veröffentlicht. Der weltweite Erfolg ist legendär, sieben Harry-Potter-Bände und 600 Millionen verkaufte Bücher später ist Rowling weltberühmt, Milliardärin und die größte Autorin der Welt.

Überraschend viele Menschen träumen vom eigenen Buch. Damit vielleicht sogar einen Bestseller zu landen. Allein: das Können, das Glück und die Idee, um das zu erreichen, haben nicht viele. Gerade in Österreich ist der Markt klein, die Konkurrenz groß und die Buchhandlungen sind voller Bücher, der Absatz sinkt aber.