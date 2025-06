Bewerbung verpasst? Die Last-Minute-Sommerjobs

Noch ist der Zug aber nicht gänzlich abgefahren: Wer heuer noch einen Sommerjob sucht, kann sich bei den Unternehmen in der Liste unten melden. Ein Versuch lohnt sich: „Last Minute bedeutet für uns nicht zweite Wahl. Gerade kurzfristige Bewerbungen bringen oft engagierte Talente“, so Magenta.

Während bei manchen Firmen noch Stellen frei sind, ist es bei anderen nämlich schon längst zu spät. Wer sich beispielsweise bei der Stadt Wien bewerben will, muss früh dran sein: „Unsere Rekrutierungszeiträume für Sommerjobs sowie Ferialpraktika und Saisonarbeiter beginnen in der Regel zu Jahresbeginn.“ Ebenso bei der Raiffeisen NÖ-Wien . Hier kann man sich für Ferialjobs im Sommer 2026 ab Dezember 2025 bewerben.

Neben der Konkurrenz muss man immerhin auch gegen den Sommer antreten können, so Magenta . „Aber mit gezielter Kommunikation und einem attraktiven Angebot gelingt uns das sehr gut.“ Darauf setzen auch die ÖBB und sehen darin den Grund für ihre „heiß begehrten“ Ferialstellen: Rund 7.200 Bewerbungen haben sie bereits erhalten und knapp 340 Plätze besetzt – zwölf sind noch frei. Ähnlich ist die Lage bei der Wiener Städtischen Versicherung . Sie kann laut eigenen Angaben nur einen Bruchteil der Bewerbungen berücksichtigen und heuer keine freien Ferialstellen mehr anbieten.

„Die Nachfrage schwankt von Jahr zu Jahr“, schreibt die Österreichische Post. „Wir waren zum Beispiel während der COVID-19-Pandemie eines der wenigen Unternehmen, die weiterhin Ferialjobs angeboten haben und wurden während dieser Zeit nahezu von Interessierten überrannt.“ Generell bemerken sie einen Konkurrenzwettbewerb mit anderen Unternehmen, „so wie heute am Arbeitsmarkt üblich“. Als Firma müsse man sich deswegen umso besser positionieren.

Wer noch gut bezahlte Ferialjobs bietet? Der Flughafen Wien . Als vollwertiger (und volljähriger) Mitarbeiter im operativen Bereich bekommt man z. B. im Terminalbetrieb von Juli bis September ein Monatsbruttogehalt von 2.256,84 Euro. Auch hier sind heuer schon alle Stellen besetzt. Für den Sommer 2026 kann man sich am Jahresende wieder bewerben.

Da Ferialjobber nach Kollektivvertrag bezahlt werden, bietet das festgelegte Mindestentgelt eine gute Orientierung. Im Schnitt liegt dieses in Österreich bei 2.000 Euro brutto pro Monat. Wer deutlich darüber zahlt, ist somit besonders attraktiv – und begehrt. Ganz vorne mit dabei: die Damen und Herren in Orange.

Bei den meisten Ferialjobs gilt: Nach dem Sommer ist vor dem Sommer. Wer im Juli und August 2026 ordentlich dazuverdienen will, sollte sich schon jetzt umhören und bewerben. Bewerbungsfristen für Sommerjobs im kommenden Jahr beginnen teilweise schon im Herbst 2025. Aus manchen Firmen hört man, dass Ferialjobber noch während ihrer Anstellung schon das nächste Jahr eintüten. Vermutlich dort, wo der Arbeitgeber besonders gut zahlt. Doch welche Firmen sind es, um die sich Bewerber im Sommer reißen?

Bei diesen Unternehmen kann man sich noch bewerben

Österreichische Post

Insgesamt hat die Post in ganz Österreich 1.500 Ferialstellen ausgeschrieben. Wer als „Sommerpostler“ arbeiten will, sollte sich aber beeilen.

Bezahlung: Für einen Monat gibt es 1.700 Euro brutto. Hinzu kommen Prämien, wenn man länger als vier Wochen arbeitet oder bereits in den Vorjahren als Sommerpostler bei der Post tätig war.

Voraussetzungen: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, über gute Deutschkenntnisse verfügen und je nach Einsatzort einen Führerschein der Klasse B besitzen.

Informationen unter: post.at/sommerjob.

Magenta

Bei Magenta sind noch Sommerstellen frei – insbesondere in den Bereichen Customer Service, Technik-Support sowie Marketing, HR oder IT.

Bezahlung: Die Bezahlung hängt von der Position und dem Verantwortungsbereich ab. Sie orientiert sich am Kollektivvertrag der Telekommunikationsbranche.

Voraussetzungen: Gute kommunikative Fähigkeiten, Teamspirit und Verlässlichkeit – je nach Bereich können technische Grundkenntnisse oder IT-Affinität gefragt sein.

Informationen unter: magenta.at/karriere.

Hofer

Hofer sucht österreichweit Ferialmitarbeitende im Verkauf und vergibt zusätzlich Ferialpraktika im Logistikzentrum in Hausmannstätten.

Bezahlung: Für ein Vollzeitpraktikum (im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden) erhalten Ferialmitarbeitende ein Bruttogehalt von 2.329 Euro.

Voraussetzungen: Engagement, Teamgeist und Leidenschaft. Gefragt sind Persönlichkeiten, die „Verantwortung übernehmen und sich mit voller Energie einbringen“.

Informationen unter: karriere.hofer.at.

Stadt Wien

Die Wiener Stadtgärten (MA 42) suchen Mitarbeitende für gärtnerische Hilfs- und Reinigungstätigkeiten in Parkanlagen und auf Grünflächen.

Bezahlung: Gesucht werden Ferialmitarbeitende für Juli, August und September 2025. Zielgruppe sind Schüler und Studierende. Pro Monat gibt es 2.362 Euro brutto.

Voraussetzungen: Die Tätigkeiten finden im Freien statt und erfordern eine gute körperliche Fitness. „Wind- und wetterfeste“ Personen sind daher besonders gefragt.

Informationen unter: jobs.wien.gv.at.

Lidl

Bei Lidl ist aktuell nur noch eine Stelle als Ferialpraktikant für 20 Stunden in der Filiale in Eberndorf (Kärnten) frei.

Bezahlung: Das Monatsbruttogehalt auf Vollzeitbasis beträgt bei Pflichtpraktika 1.480 Euro, bei freiwilligen Praktika 2.195 Euro brutto.

Voraussetzungen: Gesucht werden freundliche, dynamische Teamplayer, die gerne anpacken und Spaß am Lebensmitteleinzelhandel haben. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Informationen unter: karriere.lidl.at.

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

Zwölf Praktikumsplätze sind bei der ÖBB frei – in den Bereichen Wirtschaft und Recht sowie Vertrieb Digital Sales.

Bezahlung: Die Bezahlung hängt von der Art der Ausbildung, der Art des Praktikums und dem jeweils gültigen Kollektivvertrag ab. Pro Monat gibt es zwischen 1.010 und 1.500 Euro brutto.

Voraussetzungen: Schulausbildung (BHS/AHS) bzw. Bachelor- oder Masterstudium an einer Universität oder Fachhochschule. Gute Schul- bzw. Studienleistungen.

Informationen unter: karriere.oebb.at.

REWE

Bei REWE sind noch rund 25 Ferialstellen offen: von der Ferialaushilfe bei der Leergutsortierung bis zum Ferialpraktikum bei Bipa oder Billa.

Bezahlung: Das Gehalt hängt von der Stelle ab. Als Teilzeit-Ferialpraktikant erhält man ca. 1.090 Euro brutto, als Vollzeit-Ferialaushilfe rund 2.225 Euro brutto im Monat.

Voraussetzungen: Um bei Billa ein Ferialpraktikum zu machen, muss man mindestens 15 Jahre alt sein und das 9. Schuljahr erfolgreich abgeschlossen haben.

Informationen unter: rewe-group.jobs.

Therme Wien

Teilzeitjobs gibt es bei der Therme Wien als Support für Thermencoaches, etwa beim Schlichten der Liegen und der Säuberung des Außenbereichs.

Bezahlung: In der Therme Wien wird halbtags gearbeitet, zwischen acht und zwanzig Stunden pro Woche (überwiegend Abendschicht). Der monatliche Bruttolohn beträgt 1.222 Euro.

Voraussetzungen: Im Hinblick auf die Spätdienste muss man volljährig sein. Gute Deutschkenntnisse und ein Erste-Hilfe-Kurs sind zudem von Vorteil.

Informationen unter: thermewien.at/karriere.

Ströck

Die Bäckerei Ströck sucht noch Ferialmitarbeitende in den Bereichen Verkauf, Service und Küche.

Bezahlung: Die kollektivvertragliche Bruttoentlohnung beträgt 2.026 Euro auf Vollzeitbasis.

Voraussetzungen: Volljährigkeit, sehr gute Deutschkenntnisse, Freude am direkten Kundenkontakt, Flexibilität und Kommunikationsstärke.

Informationen unter: stroeck.at/jobs.

dm

Klassische Ferialjobs gibt es in dm-Märkten sowie in der Intralogistik im Verteilzentrum Enns. Aktuell sind noch acht Stellen in dm-Märkten frei.