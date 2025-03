Keine Antwort auf Bewerbungen? Experten erklären, wie man das vermeidet

*Klick* – und die nächste Bewerbung wird versendet. Ein Motivationsschreiben ist diesmal aber nicht mitangehängt. Diese Mühe will man sich nicht mehr machen. Man wird vom potenziellen Arbeitgeber ohnehin wieder „geghostet“, so der Vorwurf frustrierter Bewerber. Die Jobanfragen bleiben einfach in der Luft hängen, man wird ignoriert.

Eine repräsentative Studie aus Deutschland konnte zu diesem Phänomen sogar Zahlen erheben. Für das Karrierebarometer 2024/2025 befragte die Recruitingplattform JobTeaser die Generation Z und Personalverantwortliche. Das Ergebnis: 74 Prozent der jungen Bewerber wurden bereits von Arbeitgebern geghostet – also ohne Rückmeldung stehen gelassen. Und die Hälfte (52 Prozent) der Personalverantwortlichen gab zu, selbst schon Kandidaten nach Beginn des Auswahlprozesses ignoriert zu haben.

Was heimische Recruiter dazu sagen und wie man den Bewerbungsprozess beschleunigen kann, erfährt der KURIER von drei Experten.