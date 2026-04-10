Floristen-Nachwuchs in Wien: Wer die Jugendcup-Jury überzeugen konnte

Anna Rieger sicherte sich am 8. April 2026 den Sieg beim Wiener Jugendcup der Floristen. In der Berufsschule für Gartenbau und Floristik überzeugte sie die Jury. 22 junge Talente stellten sich den Aufgabenstellungen und präsentierten ihr florales Handwerk: „Der Jugendcup bietet den Nachwuchskräften eine Bühne, um ihre Ideen, ihr handwerkliches Geschick und ihren persönlichen Stil zu präsentieren, und rückt die Wiener Floristik einmal mehr ins Rampenlicht“, sagt Herbert Eipeldauer , Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen. „Floristik lebt von handwerklichem Können, Kreativität und Leidenschaft. Unsere Jungfachkräfte beweisen beim Lehrlingswettbewerb eindrucksvoll, dass sie all dies in sich vereinen.“

Die Teilnehmer konnten sich in den Kategorien „gebundener Strauß“, „Brautstrauß“, „Gefäßfüllung“ und „Trauerkranz“ messen. Bewertet wurden handwerkliche Präzision, Technik, Farbgestaltung, Kreativität und Präsentation. Alle arbeiteten mit identischem Material und einheitlichen Gefäßen, um die individuelle Gestaltung bestmöglich sichtbar zu machen.

Die Jury bestand aus Branchenexperten: Florian Griessmaier (Lehrlingsbeauftragter der Landesinnung Wien), Ulrike Moosbrugger (Jugend am Werk) und Tatjana Schweiger (Innungsmeister-Stellvertreterin der Landesinnung Wien).

In Wien stehen derzeit 71 Floristen-Lehrlinge in Ausbildung: 44 in 20 Lehrbetrieben sowie 27 in überbetrieblichen Ausbildungsstätten.