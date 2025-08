Obamas Redenschreiber: "Er hat 20 Jahre geübt, um gut zu werden"

Barack Obama gilt als einer der besten Redner unserer Zeit. Die Skripts für diese Reden kommen großteils aus dem Beraterstab des Präsidenten. Terry Szuplat war acht Jahre lang im Weißen Haus an der Seite von Obama. Als sein Sonderassistent schrieb Szuplat 500 Reden für den Präsidenten, die zum Teil Geschichte schrieben.

So eine Zusammenarbeit ist nah und intensiv, erzählt Szuplat im Interview mit dem KURIER. Zu jeder Tages- und Nachtzeit war man bei Bedarf im Einsatz – Besprechungen im Büro des Präsidenten, Diskussionen darüber, was und wie man die Dinge sagen will. Denn, erklärt Szuplat: Bevor man eine Rede schreiben kann, ist die Geschichte, die man erzählen will, relevant. Wie ist unser Standpunkt, was denkt der Präsident, was will er sagen und was soll von der Rede hängen bleiben?

Szuplat hat sich das Denken und Sprechen von Barack Obama angeeignet. Das größte Kompliment für den Redenschreiber? „Oh, das klingt genau wie ich.“

KURIER: In einer Welt, in der jeder hinaussagen kann, was er denkt: Was ist aus der gut durchdachten Rede geworden?

Terry Szuplat: Jeder kann heute alles in die Welt hinausschreien, das stimmt. Aber ich glaube und hoffe, dass es einen Platz für gute Sätze, gute Sprache und Kommunikation gibt.