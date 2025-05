Warum verschwinden Arbeitswelten aus dem Kino?

Warum es die Tätigkeit an sich selten auf die Leinwand schafft? Sie sei laut Büttner einfach nicht so interessant. Weder für die Filmemacher noch für das Publikum. Aufregender ist die Dramatik des Zwischenmenschlichen, so der Filmforscher. Ein brennendes Feuer, dramatische Rettungsversuche oder (in der Office-Welt ) schockierende Skandale, miese Business-Intrigen und Profitgier.

In der Filmforschung steht die Wichtigkeit der Arbeit zur Diskussion. „Die einen meinen, dass sie gar keine Rolle spielt, die anderen, dass sie omnipräsent ist“, erklärt Christoph A. Büttner. Figuren hätten für gewöhnlich einen Job, nur würden Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsorganisation, Strukturen im Unternehmen oder überhaupt der konkrete Arbeitsinhalt selten thematisiert. „Wir sehen Polizisten, Ärzte, die Feuerwehr – aber wissen wir, was genau sie machen? Was ihre Abläufe sind?“, fragt der Experte. Papierarbeit sei etwa bei Polizeikrimis kaum ein Thema, dabei mache sie den Großteil des Berufs aus.

Büttner beobachtet, dass Fragen der Arbeit gerne in Komödien verpackt werden, um sie spannender zu machen. „Das Genre bietet sich an, um Arbeitsfragen unterhaltsam zu behandeln, ohne allzu kritisch zu sein.“ Beispiele sind Serien wie „Das Büro“, „Superstore“ oder „Die Discounter“. Und egal, wie sie dargestellt werden – aus den Gesprächen mit den Filmexperten wird deutlich, dass Repräsentationen von Berufen dringend notwendig sind.

Ähnlich erklärt Jörg Markowitsch den Rückgang von Arbeitsfilmen: „Ihre Anschaulichkeit ist durch die Dienstleistungsgesellschaft schwieriger geworden.“ Heißt: Jobs, in denen Charlie Chaplin auf Maschinen turnen kann, gibt es nicht mehr – und Büroarbeit ist filmisch eher fad. Gleiches gilt für Tätigkeiten an Supermarkt-Kassen oder typische Kommissionierungsjobs in Lagerhallen.

Was die Repräsentation von Arbeit im Kino bringt

„Filme haben ein gutes Gespür dafür, was in der Arbeitswelt passiert“, sagt Christoph A. Büttner. Früher waren es Klassenkämpfe und schwere manuelle Arbeit, aktuell bilden sich die volatile Wirtschaft, Arbeitsstress, Isolation, soziale Strenge am Arbeitsplatz und das Verschwinden bestimmter Berufsmodelle, ab. „Diese Darstellungen haben eine Wirkung darauf, wie wir am Ende des Tages Arbeit wahrnehmen.“

Genauere Einblicke hat Künstlerin Susi Rogenhofer. In ihren Installationen und audiovisuellen Inszenierungen widmet sie sich den „unsichtbaren" Arbeitenden. Rogenhofer rückt gemeinsam mit verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern Arbeiterinnen und Arbeiter ins Rampenlicht: Arbeit wird in Bilder, Sounds und Erzählungen verwandelt, die Einblicke in vielfältige Arbeitswelten sowie Realitäten geben. „Gezeigt werden heutzutage Waren, aber nicht die Personen dahinter. Jene die sie herstellen. Man wird schnell zu einer Zahl in der Kostenrechnung und die menschlichen Bedürfnisse rücken in den Hintergrund“, erzählt sie. Dabei braucht es sie in der Arbeitswelt – „und sie haben es verdient gehört und gesehen zu werden.“

Wobei sie beobachtet, dass Arbeit in der Kunstszene wieder wichtiger wird. „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Kunst voll mit Arbeit. Und jetzt kommt es wieder, weil man gesellschaftlich an seine Grenzen gestoßen ist.“ Inspiriert von der russischen Avantgarde, die Arbeiter gefeiert hat, macht sie unter anderem Videos und präsentiert sie im öffentlichen Raum. „Repräsentation ist Wertschätzung“, so ihre Meinung.