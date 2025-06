Sommer, Sonne, Ferialjob: Wie Praxiserfahrung den Berufsweg formt

Der Sommer naht und mit ihm die Ferialjob-Zeit. Also jene Zeit, in der junge Menschen in ihren Ferien nicht die Füße hochlagern oder ins Bad gehen, sondern sich in die Unternehmen wagen, Erfahrungen sammeln, praktisch lernen und sich ausprobieren können.

Sie sammeln dort wichtige Erkenntnisse: Welchen Job will ich im Leben einmal machen? Was interessiert mich? Und vor allem: Was interessiert mich nicht und will ich sicher niemals machen? Das neu erworbene Wissen, das neue Können und die Erfahrungen zählen also nicht nur als Aufputz für den Lebenslauf, sondern geben vor allem fürs spätere Leben wichtige Orientierung.