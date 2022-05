Alfred Pritz: „Das Handeln hilft, Krisen zu überwinden“

Viele sehnen sich nach Normalität. Gibt es überhaupt noch ein Normal?

Diese globalen Krisen wünscht sich niemand. Das sind Plagen, die über uns hereingefallen sind. Wir hätten genug alltägliche Krisen. Wir bräuchten nicht die globalen Krisen. Natürlich ist ein Aufatmen spürbar und wir wünschen uns, dass diese Plagen verschwinden.

Was macht es mit uns, wenn wir ständig mit Krisen konfrontiert sind? Wird man mit der Zeit resilienter oder abgestumpfter?

Abgestumpft? Das würde ich nicht sagen. Man lernt, damit umzugehen. Wenn wir an Corona denken: Wir haben viele kollektive Erfahrungen damit, jeder an seinem Arbeitsplatz und in der sozialen Umgebung. Wir haben gesehen, bei manchem war man übertrieben ängstlich, bei manchem nicht.

Man beginnt sich zu adaptieren und schätzt die Krise unterschiedlich ein. Man beginnt die Gefahrenseiten besser einzustufen und auch die Möglichkeiten, wie man dem entkommen kann.

Wird allgemein unterschätzt, welche psychischen Schäden diese Krisen in der Gesellschaft anrichten können?

Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft mit den Krisen realistisch umgehen. Wir lernen es. Wir haben zum Beispiel das Home Office ausprobiert. Manche sind froh, dass sie jetzt nicht mehr im Home Office sein müssen, andere wieder haben das sehr zu schätzen gelernt.

Es gibt Firmen, die bis zu einem Drittel ihrer Belegschaft jetzt im Home Office haben wollen, weil das für die Firma und Mitarbeiter besser ist. Interessant ist, wie sich dadurch neue Organisationsräume öffnen. Aber die Pandemie ist noch nicht am Ende, wir wissen noch nicht, was Finalmente herauskommt.

Beim Krieg ist es etwas anderes, da ist es jetzt einmal wichtig, dass man den Geflohenen hilft, die ein neues Leben benötigen. Deren Lebensvollzug wurde unterbrochen.

Nehmen nun auch viele Menschen, die nicht direkt und in diesem Ausmaß wie die Geflohenen vom Krieg betroffen sind, diese Krise zum Anlass, um existenzielle Fragen für sich zu beantworten?

Ja, es berührt existenzielle Fragen und verlangt Antworten. Manche trauen sich jetzt zu leben. Oder sie treffen andere Entscheidungen, wie zum Beispiel „Ich will keinen Job machen, der mich nicht ausfüllt. Ich will machen, was mir eigen ist.“ Viele Menschen stellen sich diese existenziellen Fragen durch diese ausgelösten Krisen.

Hat der Mensch nur eine gewisse Kapazität, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, und wenn das Fass voll ist, dann ...?

Also in das Fass geht sehr viel hinein. Viele Krisen passen in dieses Fass. Der Mensch ist sehr flexibel und adaptionsfähig. Im Gegenteil: Es ist viel mehr überraschend, wie viele Menschen originelle Lösungen für ihre Existenzen in dieser Zeit finden. Und wenn jemand erkennt, dass es für ihn genug ist, dass er etwas verändern muss, dann ist das in den meisten Fällen der richtige Weg.

Also ich beobachte ja oft, dass Menschen nichts Neues wagen, weil sie sich eingerichtet haben, und es einigermaßen eh geht. Solche Krisen bieten einem auch immer die Möglichkeit, etwas Neues zu wagen.

Ute Frevert, eine Historikerin, sieht in Krisen eine Zeit für Inventur – wie kommt man zu einem positiven Verständnis im eigenen Chaos?

Ja, Krisen bieten immer auch Möglichkeiten. Manche haben das früh gelernt und haben genug Stabilität, um dieses Neue zu wagen, und andere nicht. Die leiden dann sehr unter dieser Situation und sehen nur die Nachteile und werden depressiv und ängstlich und sehen die Möglichkeit der Entwicklung nicht.

Wie können Unternehmen Hilfestellungen geben? Sollen sie viel Unterstützung geben, wenig? Sollen sie mehr Freiheiten einräumen oder mehr vorgeben?

Das sind Fragen, die ich mir als Leiter einer Universität jeden Tag stelle.

Wie bewerten Sie sie?

Jeden Tag aufs Neue. Es gibt Firmen, die haben sehr starre Regeln und die sind manchmal zu starr für so aktuelle Krisen.