Kapsch TrafficCom erwartet Betriebsverlust

Zu den Einmaleffekten gehören Wertberichtigungen aufgrund neuer Einschätzungen zum weiteren Geschäftsverlauf in Sambia (rund -27 Mio. Euro), Abschreibungen aufgrund der Kündigung des deutschen Pkw-Mautauftrags ("Infrastrukturabgabe", rund -7 Mio. Euro) sowie Aufwendungen in Zusammenhang mit der Beendigung der Aktivitäten der US-Konzerngesellschaft Streetline (rund - 3 Mio. Euro) und dem Ende des Mautprojekts in Tschechien (rund -2 Mio. Euro).

Ausblick nicht möglich

Für das Geschäftsjahr 2020/21 erwartet Kapsch TrafficCom wieder ein deutlich positives EBIT. Ein konkreter Ausblick sei aber wegen der Coronavirus-Krise bis auf Weiteres nicht möglich.

Die endgültigen Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2019/20 sollen am 16. Juni 2020 veröffentlicht werden.