Kapitalmarkt wird cooler: „Gen Z“ legt Scheu vor Aktien und Fonds ab

Die Bawag wollte es genauer wissen und hat im April repräsentativ für die Gesamtbevölkerung 1.000 Österreicher und Österreicherinnen befragt, wie sie es denn mit dem Investieren so halten. Dabei zeigte sich, dass sich seit 2020 der Trend hin zu Wertpapieren verstärkt hat. War es davor jeder vierte Euro, der privat in Wertpapieren veranlagt war, so ist es mittlerweile ein Drittel des heimischen Finanzvermögens.

Speziell die „Gen Z“, also Menschen, die grob zwischen 1995 und 2010 geboren sind, legen offenbar die Scheu vor Aktien & Co nach und nach ab, konstatiert Bawag-Vize-Chef Enver Sirucic: „Es war noch nie so einfach wie heute in Wertpapiere zu investieren.“