Fonds-Sparpläne als risikoarme Einstiegschance an der Börse

Laut der Zinsstatistik der Oesterreichischen Nationalbank liegt der aktuelle Durchschnittszinssatz für neue Spareinlagen bis zu einem Jahr Bindungsfrist bei 0,12 Prozent. Die Inflation liegt seit 2009 über diesem Zinssatz (siehe Grafik), was bedeutet: Die Sparer verlieren massiv Geld. „Wer sein Vermögen 25 Jahre lang zu null Prozent anlegt, hätte bei zwei Prozent Jahresinflation am Ende 40 Prozent des realen Geldwertes vernichtet“, sagen Hannes Dolzer vom Fachverband der Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer und Martin Kwauka, Initiator des Finanzjournalistenforum. „Nach 35 Jahren wäre sogar die Hälfte der Kaufkraft des Vermögens verloren.“ Klassisches Sparen mache also nur noch Sinn als Liquiditätspolster. Was ist aber die Alternative?

Die beiden Experten raten zu Fondssparen. Dabei werden – meist ohne zeitliche Begrenzung – monatlich Fixbeträge, in der Regel 50 oder 100 Euro, in einen Investmentfonds gesteckt. „Sie sind eine Möglichkeit, mit gebremstem Risiko erste Schritte an der Börse zu setzen“, sagt Kwauka. Vor allem für junge Menschen seien Fonds-Sparpläne ein Produkt zum langfristigen Vermögensaufbau und zur privaten Pensionsvorsorge.