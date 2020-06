So will Top-Manager Eder Industrie-Präsident werden

In Sachen Klimaschutz, der wichtigsten Herausforderung für die Industrie, plädiert Eder für „Klimavernunft. Was nützt es, wenn wir Klimavorreiter sind und in der Industrie die Arbeitsplätze Schritt für Schritt verloren gehen“.

Es sei nicht die Aufgabe der IV, Gesellschaftspolitik zu betreiben, sondern für ihre Klientel die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, betonte Eder. Weniger Angst vor der Zukunft würde Österreich durchaus gut tun. „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“.

Von der Staatsfirma zum globalen Konzern

Der 68-Jährige Oberösterreicher ist Voest-Urgestein und erlebte durchaus wechselvolle Zeiten. Der Jurist begann 1978 als Mitarbeiter der Rechtsabteilung. Er koordinierte den Börsegang und wurde 1995 in den Vorstand berufen. Sein schönster Tag im Unternehmen war im Jahr 2005, sagte er, als die voestalpine vollständig privatisiert wurde. Damit war das Unternehmen endlich unabhängig von politischen Zurufen und Wünschen.

2004 stieg der Vater zweier erwachsener Kinder zum Vorstandsvorsitzenden auf. Im Vorjahr übergab er an Nachfolger Herbert Eibensteiner und wechselte ohne Cooling-off-Phase direkt in den Aufsichtsrat. Eder steht außerdem an der Spitze des Infineon-Aufsichtsrates.

Expansion

Als Eder die Führung der voestalpine übernahm, setzte der Konzern rund vier Milliarden Euro um, der Umsatz hat sich seither mehr als verdreifacht. Er machte aus einem Produzenten für Massenstahl einen weniger krisenanfälligen internationalen Technologiekonzern. Das Unternehmen ist heute in vielen Bereichen Marktführer. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs seit dem Börsegang von 15.000 auf heute rund 50.000. Der größte Deal Eders war die drei Milliarden Euro teure Übernahme der Edelstahlgruppe Böhler-Uddeholm.

Der charismatische Top-Manager, der seine Meinung gerne offen sagt und Mauscheleien hasst, bringt als Pluspunkt für die IV-Wahl seine internationale, langjährige Erfahrung ein. Und dass er als Pensionist mehr Zeit für den Fulltime-Job am Schwarzenbergplatz hat. Manche Kreise wollen jedoch einen jüngeren Eigentümer und keinen Manager als neuen Präsidenten.