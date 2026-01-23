Bitte nicht verzehren: Dieser beliebte Käse wird zurückgerufen

Betroffen ist das Produkt " Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 200g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.1.2026 , da es potenziell mit gesundheitsgefährdenden Listerien kontaminiert ist. Verbrauchern wird deshalb dringend davon abgeraten, diesen Käse zu verzehren.

Die Firma "Interfood Lebensmittelgroßhandel" hat eine Warnung für eines seiner Käse-Produkte herausgegeben und ruft dieses somit zurück .

Listeriose – Was ist das?

Laut Angaben des italienischen Herstellers Mauri Formaggi wurden bei routinemäßigen Kontrollen Listerien (Listeria monocytogenes) nachgewiesen, die beim Menschen schwere Erkrankungen auslösen können. Besonders gefährdet sind Personen mit geschwächtem Immunsystem, ältere Menschen, Schwangere und Kinder.

Listerien sind Bakterien, die eine Infektion namens Listeriose verursachen können. Diese äußert sich oftmals durch grippeähnliche Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden. In schweren Fällen kann es zu Blutvergiftungen oder Hirnhautentzündungen kommen. In bestimmten Fällen kann Listeriose sogar lebensbedrohlich sein.

Wer den Käse bereits verzehrt hat und Krankheitssymptome verspürt, sollte unverzüglich einen Arzt aufsuchen und auf den möglichen Kontakt mit Listerien hinweisen.